吳怡農稱大罷免操盤有問題 戴錫欽諷：現在講恐怕太晚了
2026地方縣市長、議員選舉倒數一年，有意參選台北市長的壯闊台灣理事長吳怡農日前接受廣播專訪，直言民進黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果。台北市議長、國民黨部主委戴錫欽表示，大罷免階段民進黨內包含王世堅等人也有不一樣看法，吳現在才提，「恐怕時間點晚了一點。」
面對明年選舉布局，戴錫欽強調，不過是國民黨議員席次過半或民眾黨6席全上，兩者並沒有衝突，議會本來就有61席，藍白都有各自努力很大的空間，充分尊重民眾黨策略預祝他們達成目標，國民黨目標就是單獨過半，也希望跟友黨席次極大化，這段時間論述一直都沒變，
戴錫欽表示，昨天開始已跟陸續有意角逐新人們碰面，聽聽小雞的想法，並把預計提名相關時程、做法簡單分享，但仍要等黨中央核定最終提名辦法才能公告。
FB留言