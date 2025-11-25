明年若稅收超徵 優先考慮還稅於民？卓榮泰：不該定額在普發現金

普發1萬元日前發放，民進黨立委吳琪銘今質詢，若明年財政及還債都沒問題，是否優先考慮普發現金？行政院長卓榮泰則說，「明年政府會採取較保守估計」，即使稅收超過預算數，也不該定額在普發現金，國家有更重大的需求，要依照最需要的實際用途，做全盤性規畫。

立法院會今繼續進行施政總質詢，吳琪銘表示，我國出口已都創新高，財政部最新公布10月出口金額已達到618億美元，不僅是史上新高，也突破600億美元大關，創下近15年來最大漲幅，累計1月至10月出口達到5144億美元，也提前刷新歷史紀錄。詢問卓榮泰，明年稅收表現會持續樂觀？若財政及還債都沒有問題下，是否優先考慮普發現金？

卓榮泰表示，10月出口創新高，增加比例較去年同期增49.7% ，且1至10月份為5144億美元，年增率達到31.8%，尤其高科技產業、ICT產業占相當大的比例，代表台灣在製造業、高科技產業的重要性，政府會繼續保持台灣在國際上的領先地位。

至於明年稅收，卓榮泰表示，政府現在比較保守，因為在美國關稅談判後，世界呈現一個新的後關稅時代，變數相當大，且我國跟美方還沒有達到最終的總結會議，雖然其他國家大致完成，但其中充滿若干變數，所以明年政府會採取比較保守的估計。

卓榮泰指出，即使稅收數超過預算數，也不應該定額放在普發現金，國家有國家更重大的需求，例如國家安全、救災準備、科技發展，如果政府能橫平性考量，國家才有整體性、向國外競爭力，若稅收的的實徵增數超過預算數時，要依照國家最需要的實際用途，來做全盤性的規畫。

吳琪銘最後仍建議，全民期待，如果在財政、還債能力沒有問題情況下，行政院還是要考慮一下是否還稅於民。卓榮泰則未回應。