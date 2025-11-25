快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

泰達幣糾紛爆惡行！4男被逼性交、互吃排泄物 主嫌遭延押2月

花64元爽中千萬！7-ELEVEN 9、10月統一發票 開出2張千萬特別獎

聽新聞
0:00 / 0:00

綠議員稱投蔣萬安就是挺鄭麗文 戴錫欽舉輝達案嗆：王義川也說圖利

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
洪健益在大樓外牆貼出，國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安照片，背景更貼上中國大陸的天安門。圖／台北市議員洪健益提供
洪健益在大樓外牆貼出，國民黨主席鄭麗文及台北市長蔣萬安照片，背景更貼上中國大陸的天安門。圖／台北市議員洪健益提供

民進黨北市議員洪健益日前在松山信義區大樓外牆貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」，諷刺國民黨主席鄭麗文上任後明顯「親共急統」，身為台北市長蔣萬安不敢吭聲。身兼黨部主委、台北市議長戴錫欽表示，政治人物都是獨立個體，不是投誰等於支持誰，更諷刺民進黨綠委王義川也曾質疑輝達落腳台北是圖利。

戴錫欽說，雙城論壇一定會在今年設法舉辦，每個政黨、政治人物都是獨立個體，同樣政黨，但每個政治人物對不同議題會有很多看法，但絕對不會有投誰等於支持誰，此舉只是為了博取聲量但仍尊重。

戴錫欽更舉例反諷，輝達要落腳北士科議會不分藍綠黨派都支持，但還是有類似民進黨立委王義川認為有圖利之嫌不同想法，但還是予以尊重不同想法。

戴錫欽 民進黨 王義川 鄭麗文 蔣萬安 洪健益
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

綠指是民主最大破壞者 藍：執政黨先檢討毀棄民主行為

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

李四川曝曾嗆新壽1句話...談判一度卡關曝蔣萬安態度

出身雲林海口鄭麗文返鄉 海口人熱情全開擁抱親友

相關新聞

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入...

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫...

廖先翔籲訂「測速照相機設置要點」 卓揆：可跟地方討論

測速照相是否過多成為網路熱門話題，國民黨立委廖先翔今天在質詢時呼籲，政府應訂定「測速照相機設置要點」，讓中央及地方政府有...

李四川評蘇巧慧「穿著漂亮」 民進黨批：收回歧視言論

民進黨立委蘇巧慧將代表民進黨參選2026年新北市長，她表示不論對手是誰，她的觀念新穎，並有「年輕、有創意、會做事」的優勢...

王義川自稱「台灣國立委」惹議 王鴻薇酸：你跑錯地方了

民進黨立委王義川自稱「台灣國立委」引發譁然。國民黨立委王鴻薇開酸，表示王義川跑錯地方，應該去「台灣國立法院」；國民黨前發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。