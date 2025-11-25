聽新聞
綠議員稱投蔣萬安就是挺鄭麗文 戴錫欽舉輝達案嗆：王義川也說圖利
民進黨北市議員洪健益日前在松山信義區大樓外牆貼出「票投蔣萬安就是支持鄭麗文」，諷刺國民黨主席鄭麗文上任後明顯「親共急統」，身為台北市長蔣萬安不敢吭聲。身兼黨部主委、台北市議長戴錫欽表示，政治人物都是獨立個體，不是投誰等於支持誰，更諷刺民進黨綠委王義川也曾質疑輝達落腳台北是圖利。
戴錫欽說，雙城論壇一定會在今年設法舉辦，每個政黨、政治人物都是獨立個體，同樣政黨，但每個政治人物對不同議題會有很多看法，但絕對不會有投誰等於支持誰，此舉只是為了博取聲量但仍尊重。
戴錫欽更舉例反諷，輝達要落腳北士科議會不分藍綠黨派都支持，但還是有類似民進黨立委王義川認為有圖利之嫌不同想法，但還是予以尊重不同想法。
