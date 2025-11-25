遭點名「搞媚日宣傳」 日台交流協會：實務交流不違日本政府立場

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導

央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大綬章也屬於「媚日典型」。日台交流協會今（25日）表示，他們作為推動日台非政府交流的民間組織，與日本政府的基本立場沒有任何牴觸。

日台交流協會表示，因應1972年日中邦交正常化，為維持日本與台灣之間實務層級之交流關係而成立日台交流協會的民間組織；自成立至今，持續在台灣進行保護日本僑民、核發簽證、經濟和文化交流等各項業務；「我們認為，使日本與台灣之間作為非政府間的實務層級交流之關係維持下去，與日本政府的基本立場沒有任何牴觸。」

外交部長林佳龍昨天（24日）晚間表示，央視是戰狼式語言，已經涉及情緒性攻擊。

