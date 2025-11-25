吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果。民進黨立委沈伯洋今天表示，大罷免是一個公民運動，沒有什麼操不操盤，他沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。

吳怡農24日接受「新聞放鞭炮」節目專訪，談到2023立委補選時被外界認為是「佛系打法」，他指出不認同這樣的評價，大家分析錯誤，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願看清台北市選民結構，他認為佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，傳統政黨已和社會大眾有些脫鉤。

沈伯洋表示，對於吳怡農認為北市應該要怎麼選，當然是予以尊重，但他認為滿重要的一件事，就是罷免是一個公民發起的運動，沒有什麼操盤不操盤。他在大罷免中幫忙很多，從一開始幫忙到現在，都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。

民進黨立委吳思瑤也說，吳怡農有志來參選台北市長，尊重他的任何選舉作為、定調風格以及所採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵召過程，全黨會徵召、協調出最強的人選。

吳思瑤認為，大罷免例子如同沈伯洋講的，不是誰在操盤，這是公民朋友想為國會亂象撥亂反正，是集眾人之力想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰帶領，大家都是一起的參與者。