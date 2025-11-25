快訊

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋。圖／聯合報資料照片
壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷免不會有這樣的結果。民進黨立委沈伯洋今天表示，大罷免是一個公民運動，沒有什麼操不操盤，他沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。

吳怡農24日接受「新聞放鞭炮」節目專訪，談到2023立委補選時被外界認為是「佛系打法」，他指出不認同這樣的評價，大家分析錯誤，很多名嘴甚至黨內操盤手可能太久沒去了，或不願看清台北市選民結構，他認為佛系打法沒有錯，而且差一點就贏了。如果這些黨內操盤手、名嘴真的這麼會選，大罷免不會有這樣的結果，傳統政黨已和社會大眾有些脫鉤。

沈伯洋表示，對於吳怡農認為北市應該要怎麼選，當然是予以尊重，但他認為滿重要的一件事，就是罷免是一個公民發起的運動，沒有什麼操盤不操盤。他在大罷免中幫忙很多，從一開始幫忙到現在，都沒有遇到操盤手，不知道操盤手在哪裡。

民進黨立委吳思瑤也說，吳怡農有志來參選台北市長，尊重他的任何選舉作為、定調風格以及所採取的方式，民進黨有很好的民主體質，未來在徵召過程，全黨會徵召、協調出最強的人選。

吳思瑤認為，大罷免例子如同沈伯洋講的，不是誰在操盤，這是公民朋友想為國會亂象撥亂反正，是集眾人之力想要挽救台灣民主的公民運動，沒有誰操盤、誰帶領，大家都是一起的參與者。

大罷免 吳怡農 沈伯洋
相關新聞

川習通話…習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

遭點名「搞媚日宣傳」 日台交流協會：實務交流不違日本政府立場

央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大...

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

當限縮禁近親結婚遇政治 又無限上綱扯陸配陰謀論

立法院法制局建議，應該將民法禁止近親結婚從現行的「六親等以內」，限縮到到「四親等以內」。到底是否要修法，本是一個可以充分討論的話題；但此議題一出，在政治炒作下，話題走向愈來愈離譜，甚至扯到了「配合中配六改四」修法，實在讓人無言。

