公平會：台灣競爭文化有努力空間 盼司法與學術界助力

第32屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」今天登場，公平會代理主委陳志民表示，台灣在競爭文化與競爭政策上仍有努力空間，公平會作為行政機關，需要司法判決與學術研究協助，希望個案處分能獲得法院支持，也盼學界給予指導，助公平會跟上時代潮流。

公平交易委員會今天在台大醫院國際會議中心舉辦第32屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」。

陳志民致詞表示，台灣是市場經濟國家，不過，自他擔任副主委、代理主委近5年期間，感受到台灣在競爭文化和競爭政策上，還有努力的空間。

陳志民指出，僅憑公平會一個行政機關，事實上沒辦法盡其功，需要兩股力量協助，其一為司法判決，他希望公平會的個案處分能受到法院支持；其二是學術研究，無論新理論發展或國外判決演變，都需要學界投入，特別是公平法相關研究，將有助公平會跟上時代潮流。

陳志民說，公平會持續推動競爭政策相關研究，盼有效結合政策實務與學術研究，達成知識交流與政策精進的雙重目標。公平會今年8月間也與美國知名智庫「國際法律與經濟中心」（ICLE）共同舉辦研討會，探討競爭法、產業發展與科技創新等議題，就競爭議題促進國際交流，讓理論與實務互補與連結。

公平會指出，這次研討會發表8篇論文，有競爭法中最基礎的限制競爭議題，如擴大公平交易法規範聯合行為適用之可行性研究、論平行結合及其限制競爭效果之分析；也發掘產業競爭議題，像是國內碳權交易市場相關競爭議題之研究；另有數位市場相關主題，如數位經濟市場力量概念演變與競爭影響評估之研究、資料經濟與合目的性的競爭政策等。