快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

公平會：台灣競爭文化有努力空間 盼司法與學術界助力

中央社／ 台北25日電

第32屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」今天登場，公平會代理主委陳志民表示，台灣在競爭文化與競爭政策上仍有努力空間，公平會作為行政機關，需要司法判決與學術研究協助，希望個案處分能獲得法院支持，也盼學界給予指導，助公平會跟上時代潮流。

公平交易委員會今天在台大醫院國際會議中心舉辦第32屆「競爭政策與公平交易法學術研討會」。

陳志民致詞表示，台灣是市場經濟國家，不過，自他擔任副主委、代理主委近5年期間，感受到台灣在競爭文化和競爭政策上，還有努力的空間。

陳志民指出，僅憑公平會一個行政機關，事實上沒辦法盡其功，需要兩股力量協助，其一為司法判決，他希望公平會的個案處分能受到法院支持；其二是學術研究，無論新理論發展或國外判決演變，都需要學界投入，特別是公平法相關研究，將有助公平會跟上時代潮流。

陳志民說，公平會持續推動競爭政策相關研究，盼有效結合政策實務與學術研究，達成知識交流與政策精進的雙重目標。公平會今年8月間也與美國知名智庫「國際法律與經濟中心」（ICLE）共同舉辦研討會，探討競爭法、產業發展與科技創新等議題，就競爭議題促進國際交流，讓理論與實務互補與連結。

公平會指出，這次研討會發表8篇論文，有競爭法中最基礎的限制競爭議題，如擴大公平交易法規範聯合行為適用之可行性研究、論平行結合及其限制競爭效果之分析；也發掘產業競爭議題，像是國內碳權交易市場相關競爭議題之研究；另有數位市場相關主題，如數位經濟市場力量概念演變與競爭影響評估之研究、資料經濟與合目的性的競爭政策等。

公平會 市場 文化
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

「面具之下：發現三星堆與金沙」展 英國牛津大學登場

疾管署：114年尚無新型A流人類病例 防疫5要6不

21家貨櫃儲運業者聯合恢復收費遭罰6525萬元 最高行最終判決出爐

中華電投資台灣影視 第一階段文創基金規模10億

相關新聞

川習通話…習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

遭點名「搞媚日宣傳」 日台交流協會：實務交流不違日本政府立場

央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大...

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋：「操盤手」是誰？

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

當限縮禁近親結婚遇政治 又無限上綱扯陸配陰謀論

立法院法制局建議，應該將民法禁止近親結婚從現行的「六親等以內」，限縮到到「四親等以內」。到底是否要修法，本是一個可以充分討論的話題；但此議題一出，在政治炒作下，話題走向愈來愈離譜，甚至扯到了「配合中配六改四」修法，實在讓人無言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。