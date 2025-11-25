無畏中國施壓 巴拿馬跨黨派議員團訪台晉見蕭副總統

外媒報導，中國駐巴拿馬外交人員要求巴拿馬國會議員取消訪台。不過外交部表示，巴拿馬共和國「對中政策跨國議會聯盟」共同主席柯恩與德格拉西亞今天率領跨黨派國會議員團訪台，將晉見副總統蕭美琴，並增進未來合作交流新動能。

美聯社日前報導，巴拿馬外交部和美國駐巴拿馬大使卡布瑞拉（Kevin Marino Cabrera）19日針對中國駐巴拿馬外交人員要求巴拿馬國會議員取消訪台一事予以批評，巴拿馬外交部更指控中國大使館「干預」巴拿馬內部事務。台灣外交部20日譴責中方以蠻橫無理的舉措試圖影響他國內政，並呼籲各國在平等互惠基礎上與台交往。

外交部上午發布新聞稿指出，巴拿馬共和國國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）兩名共同主席柯恩（Manuel Cohen）與德格拉西亞（RolandAmeth De Gracia）率領跨黨派國會議員訪問團一行9人於25日至29日訪台，外交部表達誠摯歡迎。

外交部表示，巴拿馬跨黨派國會議員訪問團在台期間將晉見副總統蕭美琴、接受外交部長林佳龍款宴，拜會立法院長韓國瑜、經濟部國際貿易署、財團法人國際合作發展基金會，並參訪新竹科學園區、工業技術研究院、國家實驗研究院台灣半導體研究中心台南基地、沙崙智慧綠能科學城及奇美博物館等，實地了解台灣政經社會、高科技創新與多元文化等領域發展現況，增進雙方未來推動合作交流的新動能。

外交部提到，巴拿馬是全球重要的航運、物流、金融及服務業樞紐，台灣不僅是巴拿馬運河主要使用國，也是巴拿馬出口商品僅次於美國的第二大出口目的國，兩國在智慧物流、半導體及人工智慧等高科技產業深具合作潛力，期待透過兩國間良性友好的互動與交流，重新開創雙贏榮景。