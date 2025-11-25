民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入「每周一日蔬食」、「逐步導入低碳植物性蛋白」等條款，喊話各縣市議會朝野黨派共同支持，為下一代打造更加健康永續的未來。

台灣永續飲食轉型智庫協會、台灣水資源保育聯盟上午在立法院舉行「國際蔬食節」記者會，呼籲各縣市修訂「學校午餐自治條例」，其中增訂推廣「低碳植物性蛋白」條款，從校園餐桌落實國家2050淨零排放目標。

陳昭姿表示，處在當前迫切的減碳時刻，校園午餐是最具示範性的教育場域，呼籲各縣市議會及黨團正視氣候危機，把已經被驗證有效的減碳飲食政策法制化，為下一代打造更具韌性的永續未來，如果能夠由校園率先帶動，社會影響將會更為深遠。

監督施政聯盟召集人陳椒華則說，推動校園低碳飲食於法有據，完全契合國家三大法案精神，氣候變遷因應法明定2050淨零與低碳飲食，食農教育法則強化飲食、環境與農業連結，營養及健康飲食促進法更要求建構健康飲食支持環境並推動教育，因此將植物性蛋白導入自治條例，正是中央規範在地方的具體實踐。

台灣永續飲食轉型智庫理事長張祐銓指出，根據2020年全國週一無肉日調查，實施成效最佳縣市就是台中市與台南市，比例均超過九成絕非偶然，兩縣市的學校午餐自治條例皆明文規定，「為建立及落實環境保護意識，學校應配合推行每周一日蔬食餐，並實施飲食教育」，也證明入法就是確保執行力的關鍵機制。

週一無肉日秘書長張家珮說，除了各縣市修訂學校午餐自治條例，他們還主張在當中新增條文，「為提升學校午餐之安全與營養多元，並配合 2050淨零生活轉型，學校應逐步導入以低碳植物性蛋白食材為主之餐食，並融入飲食教育」，台灣每3位兒童就有1位有過重或肥胖問題，導入多元植物性蛋白是改善失衡營養的關鍵。

陳昭姿表示，在校園午餐推動低碳植物性蛋白，這是兼顧學生健康、糧食安全與氣候行動的三贏策略，與會的民間團體也共同呼籲，全台各縣市議會各黨團不分黨派支持，支持比照台中市、台南市在學校午餐自治條例明文納入「每周一日蔬食」及「逐步導入低碳植物性蛋白」等條款，也為下一代打造更健康永續的未來。