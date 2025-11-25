蕭副總統：推執勤犬專屬保險 更符國際水準照顧

快訊

中央社／ 南投25日電

副總統蕭美琴今天表示，搜救犬不論大小都承擔重要救人任務，政府今年也和保險業者合作推執勤犬專屬保險，希望讓執勤犬獲更完善、更符合國際水準照顧。

蕭副總統上午前往位於南投縣竹山鎮的內政部消防署訓練中心，參加「2025年國家MRT（Mission Readiness Test）搜救犬救援能力認證開幕典禮」時說，搜救人員長期站在第一線面對最險峻現場，以專業、體力及勇氣守護大家安全，站在搜救人員身邊的搜救犬，憑藉敏銳嗅覺及對人類深深的信任，成為搜救人員最可靠戰友。

蕭副總統表示，雖然大家說她是「貓派」，但20年前任立法委員時，在國會推動軍犬退役後認養制度。

蕭副總統說，搜救犬是專業一環與台灣防災韌性重要支柱，面對地震、風災及人為災難，搜救犬都能在最短時間深入危險區域找到受困者，爭取最珍貴時間，補足科技難觸及的地方，在關鍵時刻有最強力量守護生命。

蕭副總統表示，幾次地震中，搜救犬在狹窄黑暗空間中前進，帶出許多救援生命的希望，而通過認證的搜救犬各有故事及榮耀，在海外有事時，台灣搜救犬總是整裝待發，參與各地救援工作，充分發揮Taiwancan help（台灣能幫忙）精神。

消防署說，搜救犬是國際救援行動中最靈敏且高效率生命探測夥伴之一，而「MRT搜救犬救援能力認證」是台灣與國際搜救犬組織（IRO）接軌重要制度。

消防署表示，這次共有台灣18組及日本2組搜救犬隊伍參與，認證考核項目包括領犬員搜尋計畫擬定與現場戰術運用、36小時連續搜救任務（涵蓋日夜交替情境）、5種災害場景模擬（如倒塌建築、土石流或山崩等）、搜救犬急救與現場救護演練等。

