藍白合力 程委會上演表決大戰 政院版財劃法暫緩列案
行政院將財劃法修正案送入立院，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法修正案「暫緩」列入周五（28日）報告事項，全案上演表決大戰，藍白以人數優勢9票贊成、對上綠營7票反對，決議將財劃法修正案暫緩列案。
劉書彬表示，財劃法已經修正三讀通過了，行政院一直遲遲不提出版本，現在才送過來，民眾黨團認為應該退回不列案。國民黨團首席副書記長林沛祥則說，必須等到政院財劃法試算表送出來後，再決定是否列案。
另外藍白也通過周五討論事項，第一案為花蓮馬太鞍堰塞湖災後重建特別預算案；第二案為國民黨團對於中選會主委提名延宕，對行政院長卓榮泰提出譴責案；第三案為職業安全法修正草案。
