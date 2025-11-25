川習通話 外交部：中國曲解二戰文件企圖脅迫台灣

中國外交部聲稱，中國國家主席習近平昨天與美國總統川普通話時，表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。外交部今天表示，中國刻意曲解二戰文件的目的，企圖脅迫台灣。外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

中國外交部聲稱，習近平在川習通話時，表達中方在台灣議題的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

川習通話後，川普發文並未提及台灣議題，涉外人士表示，外交部仍在與美方確認川習通話的具體內容，以及相關涉及台灣議題的具體論述。外交部發言人蕭光偉表示，台美溝通管道暢通，照慣例不對外公布相關內容。

外交部上午舉行例行記者會，蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平以及穩定。外交部同時注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲中華民國主權地位與相關史實。

蕭光偉指出，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茲坦公告以及舊金山和約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣。然而這些文件以及聯合國的相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。外交部要嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。

蕭光偉進一步表示，中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方已經多次明確表達反對立場，包括美國在台協會（AIT）已經公開重申美方對台政策的立場，指中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇。美方相關聲明皆已嚴正地駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

蕭光偉說，外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本等周邊國家恫嚇施壓，已經背離「聯合國憲章」規定，不得在國際關係以威脅或武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事，以及所謂的法律戰，強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。