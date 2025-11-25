快訊

黃子佼擁上千性影像...一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

全新LINE Pay Money12月3日登場！帳號能否沿用、功能有何不同？8大重點一次看

川習通話 外交部：中國曲解二戰文件企圖脅迫台灣

中央社／ 台北25日電

中國外交部聲稱，中國國家主席習近平昨天與美國總統川普通話時，表達「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。外交部今天表示，中國刻意曲解二戰文件的目的，企圖脅迫台灣。外交部重申中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬。

中國外交部聲稱，習近平在川習通話時，表達中方在台灣議題的原則立場，「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，「中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果」。

川習通話後，川普發文並未提及台灣議題，涉外人士表示，外交部仍在與美方確認川習通話的具體內容，以及相關涉及台灣議題的具體論述。外交部發言人蕭光偉表示，台美溝通管道暢通，照慣例不對外公布相關內容。

外交部上午舉行例行記者會，蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層之間的對話情形，也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平以及穩定。外交部同時注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲中華民國主權地位與相關史實。

蕭光偉指出，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茲坦公告以及舊金山和約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣。然而這些文件以及聯合國的相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。外交部要嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。

蕭光偉進一步表示，中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方已經多次明確表達反對立場，包括美國在台協會（AIT）已經公開重申美方對台政策的立場，指中國刻意曲解二戰時期的文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑，北京的論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立在國際社會之外，並且企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇。美方相關聲明皆已嚴正地駁斥北京相關虛假不實的法律論述。

蕭光偉說，外交部要強調，中國屢次以威權擴張的本質，企圖在區域對台灣以及日本等周邊國家恫嚇施壓，已經背離「聯合國憲章」規定，不得在國際關係以威脅或武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會高度警覺，並且共同反制中國透過虛假不實的敘事，以及所謂的法律戰，強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

外交部 美方 二戰
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

丹麥跨黨派國會議員今年首訪台 深化雙邊交流

陳明祺出席哈利法克斯論壇 分享台灣經驗

回應川習通話…外交部重申兩國互不隸屬 斥北京扭曲我國主權地位

相關新聞

川習通話…習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

遭點名「搞媚日宣傳」 日台交流協會：實務交流不違日本政府立場

央視新媒體玉淵譚天將日中齟齬的矛頭指向日台交流協會，控「日本砸131億日元在台搞媚日宣傳」，授予我前駐日代表謝長廷旭日大...

吳怡農質疑大罷免操盤有問題 沈伯洋： 「操盤手」是誰?

壯闊台灣創辦人吳怡農表態爭取民進黨台北市長黨內初選，他24日在接受節目專訪時批評，黨內操盤手、名嘴真的這麼會選的話，大罷...

當限縮禁近親結婚遇政治 又無限上綱扯陸配陰謀論

立法院法制局建議，應該將民法禁止近親結婚從現行的「六親等以內」，限縮到到「四親等以內」。到底是否要修法，本是一個可以充分討論的話題；但此議題一出，在政治炒作下，話題走向愈來愈離譜，甚至扯到了「配合中配六改四」修法，實在讓人無言。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。