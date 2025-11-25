仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委邱志偉（右）今天質詢有關東北亞觀光議題時，也提到台灣可效法日本廚餘政策。行政院長卓榮泰（左）表示，廚餘政策正做全面檢討，其中廚餘變安全飼料，也會在半個月內有決定。圖／取自UDN TV
民進黨立委邱志偉（右）今天質詢有關東北亞觀光議題時，也提到台灣可效法日本廚餘政策。行政院長卓榮泰（左）表示，廚餘政策正做全面檢討，其中廚餘變安全飼料，也會在半個月內有決定。圖／取自UDN TV

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將廚餘轉化成安全飼料。行政院長卓榮泰表示，廚餘政策正做全面檢討，其中廚餘是否變安全飼料，也會在半個月內有決定。

立法院院會今天繼續對卓榮泰施政報告質詢，邱志偉提及日本廚餘系統做得很好，因為日本家戶有廚餘乾燥機，可以用EcoFeed模式，將廚餘轉化成安全飼料，有的縣市會補助民眾購買，詢問卓榮泰是否會有全國性政策，讓家戶都有廚餘乾燥機？

卓榮泰回應，廚餘政策正做全面檢討，否則會對養豬業者、清運廚餘業者、產生廚餘的事業單位都是很大困擾，近期一定會盡快有個決定，未來會循終端去化來處理，像瀝乾後焚化、直接堆肥做飼料、生質能發電等都是途徑。至於會仿效日本的廚餘政策？卓榮泰也說，配合廚餘禁用期間情況，因此政府必須在半個月之內有所決定，最近正積極討論廚餘未來處理政策。

邱志偉還關心日本、韓國來台旅遊人數仍少於台人赴日、韓旅遊人數，建議推「東北亞觀光客倍增計畫」，讓更多日韓二、三線城市也能認識台灣，前來觀光，機場航廈設施也要智慧化，不能連行李轉盤都要人工搬運。

卓榮泰指出，桃園機場第三航廈北登機廊廳預計今年底啟用，會有比較嶄新的規畫與設計；交通部長陳世凱也說，有了第三航廈，屆時就能把旅客引導到新航廈，原有航廈屆有空間可以更新，此外，也會來思考在日、韓旅客來台熱門觀光點增加日語及韓語說明。

行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰。記者曾學仁／攝影

廚餘 卓榮泰 日本
