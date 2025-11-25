綠指是民主最大破壞者 藍：執政黨先檢討毀棄民主行為

快訊

中央社／ 台北25日電

民進黨今天表示，國民黨主席鄭麗文祭拜兩蔣時，竟然說「民進黨是台灣民主的破壞者」，但中國國民黨有一個親近極權、讚揚極權的主席，中國國民黨才是台灣民主最大的破壞者。

國民黨發言人牛煦庭表示，意識形態掛帥、黨團附和韓國戒嚴、發動惡意罷免、拒絕執行國會通過的法案，這些都是毀棄民主的具體行為，望執政黨好好檢討。

民進黨今天透過官方臉書專頁發文指出，鄭麗文去祭拜兩蔣時，竟然說「民進黨是台灣民主的破壞者」，這句話從曾經主張「國共都一樣，國民黨不把台灣人當人看，是一個喪盡天良的殘暴政權」的鄭麗文口中講出來，根本是天大的笑話。

民進黨說，細數國民黨最近一年多以來的行徑，以及鄭麗文本人的言論，「國民黨才是台灣民主最大的破壞者」。

民進黨表示，國民黨重回「國會最大黨」後，罔顧選民對民生優先、施政穩定的期待，先後強推諸多違憲法案，先是國會擴權法案被憲法法庭宣告違憲，又一口氣修惡選罷法、憲訴法、財劃法，意圖架空行政權與司法權運作。

民進黨說，鄭麗文自上任國民黨主席以來，公開對國際媒體宣稱「普丁不是獨裁者」，又出席祭悼共諜活動。鄭麗文也毫不迴避親中、親共言論，諸如「解放軍圍台是保護台灣」，附和共軍擾台具管轄權，或是「和平統一，兩岸中國人有能力做到」等謬論一講再講。這種親獨裁、讚極權的政治人物，根本沒有民主素養可言。

民進黨說，事實擺在眼前，中國國民黨就是一個破壞法治、毀壞民主選舉的政黨；中國國民黨有一個親近極權、讚揚極權的主席，「中國國民黨才是台灣民主最大的破壞者」。

國民黨 民進黨 鄭麗文
