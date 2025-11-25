快訊

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
李鴻源今天出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影
李鴻源今天出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的智庫，不同黨派的人都參與，希望年輕一輩專家也可參與。不過李也強調，「智庫沒有鎖定藍綠白」，他也還沒正式接手。

李鴻源今天出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇，會前受訪被問及藍白對接智庫一事。他說，鄭麗文跟他見過一次面、通過一次電話，具體狀況如何，他並不了解，且國民黨智庫還存在，必須等真正上手後，才有辦法做其他規畫。

李鴻源指出，很現實的是，必須要有資源、還需要各個方面不同人才，他們也鎖定現有智庫裡面的人才，定位應該不只是國民黨智庫，希望是國家的智庫，不同黨派的人都參與，希望年輕一輩的專家也可以參與，但這都是他自己的計畫，還沒正式接手，現在講這個太早。

李鴻源表示，對智庫來講沒有藍綠白，也沒有鎖定藍綠白，就是廣開大門；對他而言，有沒有專業、熱誠、要不要付出才是重點，但他非常樂意替台灣規畫，這是從來沒有改變的初衷。

李鴻源 國民黨 鄭麗文
