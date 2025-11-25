卓榮泰：盼與世界可互補產業鏈國家多合作

快訊

中央社／ 台北25日電

韓國產業通商資源部長呂翰九24日受訪時表示，目前仍有與台灣合作得到最優惠關稅待遇的空間。行政院長卓榮泰今天指出，尚未收到相關訊息。不過，政府曾想過成為全世界先進的晶圓製造聯盟的倡議者，後因與美國關稅談判，台灣希望跟世界可互補產業鏈國家多合作。

卓榮泰上午率領相關部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

呂翰九昨天接受韓國MBC廣播節目「視線集中」訪問，在談及與美國的關稅談判時指出，「我們不認為談判已經結束」，並表示未來仍會透過各種機會提出相關議題。他也提到，半導體產業版圖不會在1、2年內輕易改變，「實際上在半導體產業，跟我們最類似的最大競爭對手可以看作是台灣」，而先前美方已表示會給予韓國與台灣相似的稅率，在台灣仍與美國協商的情況下，「仍有與台灣合作，得到最優惠待遇的空間」。

民進黨立委邱志偉質詢時表示，呂翰九是韓國的產業通商資源部長，也是韓國首席的對外談判代表，呂翰九昨天的說法，政府是否有收到韓方的相關訊息，如果有的話，政府的基本態度及立場是什麼。

卓榮泰說明，到目前為止，台灣談判團隊是跟美國做一對一的談判，至於其他，沒有這樣的訊息，不過有注意到這樣的一個消息。

卓榮泰提到，台灣跟韓國之間是良性的競爭比較多，台灣跟日本之間是相關性的互補比較多。所以台灣跟韓國在高科技以及晶片的製造、先進製程方面有一些競爭，台灣現在是領先蠻多的。

卓榮泰指出，不只韓國，台灣有能力成為全世界先進晶圓製造聯盟的倡議者，「我們曾經有這樣想過」。但是現在政府並沒有這樣做，因為自從關稅談判之後，變成是一對一的談判在進行。

不過，卓榮泰也強調，台灣現在最主要是根留在台灣，做全世界的布局。希望台灣內部的產業供應鏈，能跟世界可互補產業鏈國家多合作。

卓榮泰 美國
