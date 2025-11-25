快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

秋鬥遊行訴求「反Lie求真！反戰求生！」 30日凱道登場

中央社／ 台北25日電

一年一度秋鬥遊行將於30日登場，主辦單位今天指出，今年主題為「反Lie求真！反戰求生！」，堅持台灣人民反戰、反軍購立場，要求檢視台灣勞工權益等，創造幸福永續淨土台灣。

秋鬥遊行召集人黃德北表示，今年秋鬥訴求是「反Lie求真！反戰求生！」，過去一年台灣發生劇烈變化，從大罷免行動開始，台灣出現綠色恐怖氛圍，直至今年3月總統賴清德因應國安提出17項策略達到高峰，後來許多人站出來捍衛台灣民主法治、發布捍衛台灣民主法治與和平安全及大罷免失敗後，台灣的社會氛圍才逐漸開始出現翻轉。

黃德北說，秋鬥今年另外一個訴求為反戰求生，不希望在政府領導下最後走向戰爭，反對向美國無條件採購沒有必要的裝備，而排擠台灣社會福利跟教育各種預算的支出，希望今年的秋鬥大家能夠站出來。

黃德北也提到，今年將去函邀請國民黨跟民眾黨黨主席來參加秋鬥遊行，而遊行結束後也將舉辦秋鬥論壇，盼透過深入論壇將複雜議題清楚說明，讓台灣社會更了解目前台灣所面臨到的種種困境。

台灣社會共好論壇籌備會代表許孟祥表示，政府執政強調社會韌性，但台灣勞動者、受薪階級並沒有獲得比較好的生活，「勞動人權才是台灣真正的社會韌性」。

許孟祥也說，從美國實施高關稅政策以來，台美談判好幾輪，媒體也報導繼韓國跟日本後，台灣對美投資金額就要確定，金額可能在3500億到5000億美元間，這可能造成對社會福利、教育及勞權等各式各樣福利的擠壓。

許孟祥表示，受最大衝擊的廣大勞動者卻完全不知談判內容，政府至今仍沒有要跟民眾交代，呼籲各界包含勞工跟農民朋友一起走上街頭，要求立委負起對執政黨的監督之責。

主辦單位指出，今年秋鬥遊行將先於立法院群賢樓前集結，遊行預計下午2時出發，行經台北火車站、公園路，最後抵達凱達格蘭大道後集體發出怒吼。

秋鬥 大罷免 美國
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

社會福利不能倒退 社福總盟呼籲地方財政資源應用在刀口

「2025秋鬥」11月30日下午登場 邀請兩大在野黨主席參加

真的搬到台南了！花蓮「罷傅」咖啡店關店近4個月 試營運現況曝光

紐約女足封后遊行 曼哈頓下城今交通管制

相關新聞

民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入...

川習通話 習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

藍白合力 程委會上演表決大戰 政院版財劃法暫緩列案

行政院將財劃法修正案送入立院，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法修...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。