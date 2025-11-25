總統：持續鼓勵台灣企業與史瓦帝尼開創更多合作機會

總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札所率訪團表示，史國是台灣極具發展潛力的合作夥伴。未來會持續鼓勵更多台灣企業，以布局全球行銷全世界的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

總統賴清德上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍陪同下，接見史瓦帝尼王國眾議院議長馬布札所率訪團。總統表示，非常感謝馬布札率團訪台，也歡迎各位眾議員首次訪問台灣，展現史瓦帝尼對台灣的堅定支持，也象徵兩國邦誼的持續深化，他代表台灣人民表達最誠摯的感謝。

總統也感謝馬布札在2018年以商工貿易部長身分訪台，代表史瓦帝尼政府與台灣簽署經濟合作協定，為雙邊經貿往來奠定堅實基礎。相信透過這次訪問，訪團將對台灣有更全面的認識，也讓兩國有更多交流合作的機會。

總統表示，過去幾年台灣與史瓦帝尼在農業、公衛、教育、婦女賦權以及再生能源等領域，累積了豐碩合作的成果，尤其兩國攜手打造的戰略儲油槽興建，不只提升史瓦帝尼的能源安全，也促進國家的永續發展。

他說，史瓦帝尼是台灣在非洲的重要友邦，除了擁有穩定的投資環境與優質人才，更是非南關稅同盟以及非洲大陸自由貿易區的重要成員，是台灣極具發展潛力的合作夥伴。

總統表示，未來會持續鼓勵更多台灣企業，以布局全球行銷全世界的視野，讓史瓦帝尼成為台灣連結非洲市場的重要基地，開創更多合作機會。

他並說，藉這個難得的機會，他衷心感謝史瓦帝尼王國長期在國際場域為台灣仗義執言，台灣非常感謝今年恩史瓦帝三世國王在聯合國大會上，呼籲停止錯誤詮釋聯大第2758號決議，接納台灣才能夠落實「不遺落任何人」的聯合國精神。

總統表示，這份堅定支持讓台灣更有力量，與史瓦帝尼及更多理念相近國家，攜手合作深化夥伴關係，也期待在大家的努力之下，兩國繼續發展，促進彼此的全球進步繁榮。

馬布札致詞時感謝台灣一直以來對史國堅定不移的支持以及友誼，他表示，此行來到台灣，讓人感到印象深刻的是台灣在科技領域的進步、台灣蓬勃發展的民主、對於社會福利的推動以及對於環境永續發展的努力，這些卓越的表現，都令人非常欽羨，而且也極力想要在史國來推動、仿效。

他說，賴總統對於台灣未來發展的遠見、領導力，讓人深深地感到啟發。尤其是於創新、教育還有以人為本政策的強調，與史國的發展不謀而合。

他表示，兩國共同面對這個時代的挑戰例如說氣候變遷、經濟不平等這些議題的同時，兩國可以互相學習，共同攜手來找到解決方法，不僅是造福雙邊的人民，也對全球做出貢獻。

他非常期盼持續推動雙邊豐碩的邦誼，也期待在新的領域開拓新的合作關係，一同為兩國的人民共創更美好的未來，也對區域還有全球的和平繁榮做出正面的貢獻。