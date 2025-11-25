藍批延伸外國定義 劉世芳：國籍法對各國同等規定

快訊

中央社／ 台北25日電

國民黨質疑內政部長劉世芳國籍法中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，讓台灣陷入更大風險。劉世芳說，國籍法針對中華民國以外的任何國家，都以同樣規定處理，如果特別把某一個國家或地區修法排除，才有點像是標籤化處理。

劉世芳昨天表示，如果大陸地區不叫外國，等於變相承認台灣是中國的一部分。國民黨表示，劉世芳把國籍法中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視兩岸人民關係條例所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位；且完全違反中華民國憲法增修條文與兩岸人民關係條例，屬蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

劉世芳今天上午出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇前接受媒體聯訪時指出，依照兩岸人民關係條例，只要是中國人到台灣申請到合法許可，在台灣生活、福利、工作都受同樣保障，但唯一比較不同的地方，就是國籍法規定要對單一國家效忠，所以才會有國籍法第20條規定。

劉世芳指出，她已多次重申，國籍法規定是針對中華民國以外的任何國家，都以同樣規定處理，並沒有所謂的化外規定，如果有人特別把某一個國家或地區修法排除，這才有點像是標籤化處理。

針對台中市長盧秀燕指出，公務員或民代應以中華民國為唯一效忠對象，不應有其他國籍，不論中國、美國、日本或任何國家都不應該。

劉世芳表示，擔任公職的意思，就是只能針對某一國家效忠，不可能效忠兩個國家，所以不管是盧秀燕或桃園市長張善政的話，都會參考。但她還是要重申，如果修國籍法，會不會有標籤化處理，這樣對未來中配要參與台灣任何公共活動或公共領域，反而有不同想像空間。

依據國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員等公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

國籍 中華民國憲法 劉世芳
