賴總統鼓勵赴日觀光？卓榮泰：只是說出國可多選擇日本

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，交通部長陳世凱（右）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院施政報告並備詢，交通部長陳世凱（右）列席說明。記者曾學仁／攝影

國策顧問康銀壽日前出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統前一天特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。國民黨立委羅廷瑋今天詢問行政院長卓榮泰，交通部是否有規劃補助民眾赴日旅遊？卓榮泰表示，總統意思是如果要出去（出國），可以多選擇日本。

卓榮泰今赴立法院繼續施政報告質詢。國民黨立委羅廷瑋問，康銀壽出席大台南國際旅展，致詞稱總統有交辦「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，交通部是否已規畫補助？卓榮泰表示，總統意思是當要出國時可以多選擇日本，也許要到別的國家去，可以去日本，現在是希望國外旅客多來台灣。

羅廷瑋追問，交通部角色到底是要先顧台灣國旅還是顧日本旅遊？卓榮泰表示，希望國內旅遊，國人多參與，國外旅客多進來台灣，要出去的旅客相當多，總統意思是如果要出去，何不選擇日本。

羅廷瑋表示，賴清德是中華民國總統，應先顧國旅。日月潭湖景房價格比照前兩年，當時是兩萬多，現在是五萬多，同一個房景這樣合理嗎？交通部長陳世凱說，日月潭有些飯店，房間有改變有調整更新，市場機制必須要尊重，因為那是私人產業，私人商業行為都尊重。

羅廷瑋問，過程中有評估國旅環境？國人擔心國旅價格，2000元國旅券能幫助國旅？陳世凱回應，如果大家願意平日出去玩，對國旅有幫助。

羅廷瑋表示，每次總統都喊出國家隊，這次賴清德喊出觀光國家隊，會不會又是口號？像雞蛋、口罩、AI、打詐等等，每次都很轟動，真正解決問題有多少？卓榮泰表示，口罩不僅是國家隊，還是世界隊，雞蛋後來也解決雞蛋荒。羅質疑雞蛋也出現很多問題，卓揆 回「有問題就司法調查」。

羅廷瑋表示，觀光國家隊問題更明顯，觀光旅客最重要的是台灣好不好走。外國旅客都說過馬路好可怕，過紅綠燈還要小心車衝來，景點外常常人車攤販混在一起，這是結構性問題，已經變成台灣觀光國際形象黑洞，觀光國家隊跟過去有哪些不同？卓榮泰回應，明年中央政府總預算有項重大政策就是推升內需，除了都更危老外，另一個大項就是發展觀光，要結合很多因素，包括交通。

羅廷瑋問，是否願意重建「行政院觀光發展推動委員會(政觀推)」？卓榮泰表示，現在已經有，像觀光署推出4年500億的推升計畫，在行政院會裡有討論過，會落實下去，政觀推雖然是諮詢機構，但各個代表都來，裡面討論出來的決議在歷次會議都會引用。羅問，願不願意把改善旅客行走體驗納入觀光國家隊？卓揆說，當然，這不只是觀光任務，這是國人安全問題，從內政部到交通部一直在做。

日本旅遊 國旅 羅廷瑋 卓榮泰
延伸閱讀

普發「台灣全民安全指引」 卓榮泰盼全民為國家安全努力

藍白版財劃法是否提覆議 卓榮泰：最後期限是27日

疾管署主任遭檢舉把下屬當僕人使喚備餐 卓揆：長年指定非屬公務就違法

政院版「財劃法」 卓榮泰：會跟地方政府再溝通盼能達到最高共識

相關新聞

民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入...

川習通話 習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

藍白合力 程委會上演表決大戰 政院版財劃法暫緩列案

行政院將財劃法修正案送入立院，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法修...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

