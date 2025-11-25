賴總統鼓勵赴日觀光？卓榮泰：只是說出國可多選擇日本

國策顧問康銀壽日前出席大台南國際旅展壓軸致詞稱，賴清德總統前一天特別告訴他，「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」。國民黨立委羅廷瑋今天詢問行政院長卓榮泰，交通部是否有規劃補助民眾赴日旅遊？卓榮泰表示，總統意思是如果要出去（出國），可以多選擇日本。

卓榮泰今赴立法院繼續施政報告質詢。國民黨立委羅廷瑋問，康銀壽出席大台南國際旅展，致詞稱總統有交辦「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，交通部是否已規畫補助？卓榮泰表示，總統意思是當要出國時可以多選擇日本，也許要到別的國家去，可以去日本，現在是希望國外旅客多來台灣。

羅廷瑋追問，交通部角色到底是要先顧台灣國旅還是顧日本旅遊？卓榮泰表示，希望國內旅遊，國人多參與，國外旅客多進來台灣，要出去的旅客相當多，總統意思是如果要出去，何不選擇日本。

羅廷瑋表示，賴清德是中華民國總統，應先顧國旅。日月潭湖景房價格比照前兩年，當時是兩萬多，現在是五萬多，同一個房景這樣合理嗎？交通部長陳世凱說，日月潭有些飯店，房間有改變有調整更新，市場機制必須要尊重，因為那是私人產業，私人商業行為都尊重。

羅廷瑋問，過程中有評估國旅環境？國人擔心國旅價格，2000元國旅券能幫助國旅？陳世凱回應，如果大家願意平日出去玩，對國旅有幫助。

羅廷瑋表示，每次總統都喊出國家隊，這次賴清德喊出觀光國家隊，會不會又是口號？像雞蛋、口罩、AI、打詐等等，每次都很轟動，真正解決問題有多少？卓榮泰表示，口罩不僅是國家隊，還是世界隊，雞蛋後來也解決雞蛋荒。羅質疑雞蛋也出現很多問題，卓揆 回「有問題就司法調查」。

羅廷瑋表示，觀光國家隊問題更明顯，觀光旅客最重要的是台灣好不好走。外國旅客都說過馬路好可怕，過紅綠燈還要小心車衝來，景點外常常人車攤販混在一起，這是結構性問題，已經變成台灣觀光國際形象黑洞，觀光國家隊跟過去有哪些不同？卓榮泰回應，明年中央政府總預算有項重大政策就是推升內需，除了都更危老外，另一個大項就是發展觀光，要結合很多因素，包括交通。

羅廷瑋問，是否願意重建「行政院觀光發展推動委員會(政觀推)」？卓榮泰表示，現在已經有，像觀光署推出4年500億的推升計畫，在行政院會裡有討論過，會落實下去，政觀推雖然是諮詢機構，但各個代表都來，裡面討論出來的決議在歷次會議都會引用。羅問，願不願意把改善旅客行走體驗納入觀光國家隊？卓揆說，當然，這不只是觀光任務，這是國人安全問題，從內政部到交通部一直在做。