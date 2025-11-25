批國民黨先進罵日本恐面臨黨紀？ 凌濤：我覺得不會

國民黨前主席洪秀柱昨臉書發文，再批日本首相高市早苗不負責的冒進言行把台灣推向危險邊緣，重申兩岸和平須回到「九二共識」兩岸同屬一中才是唯一出路；對藍營桃園市議員凌濤不以為然，昨出席政論節目「新聞面對面」特別提到「中國民國台灣就是支持友台的論述，不是嗎」。

「有些先進一天到晚罵日本，我不能接受。」凌濤昨晚上節目表示，大家不會對高市早苗行為全部埋單，可是她對眾議院回答內容是「如果台灣跟菲律賓被封鎖，可能接觸到存亡危機，有可能啟動集體的自衛權」，這個談話的精神是出於對台的關心，大陸一定會跳腳。因為，如果日本自衛隊啟動，對大陸會構成很大威脅。

凌濤雖未指名道姓，但他強調中華民國台灣就是支持友好台灣的論述，對於黨內外批評日本友台的人，「我是看不懂啦」；言論一出，節目主持人謝震武馬上問「凌濤你會不會被黨紀處分」，無黨籍桃園市議員于北辰也笑說「我從來沒有麼贊同凌濤的想法」，凌濤則說「我覺得不會」。