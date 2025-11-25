回應川習通話…外交部重申兩國互不隸屬 斥北京扭曲我國主權地位

針對川習通話，外交部發言人蕭光偉今天駁斥中方在聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，他說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀；中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域、對台日等周邊國家恫嚇施壓，呼籲國際社會提高警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層對話情形，我方也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定。

蕭光偉指出，外交部同時注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，事實上，中國刻意曲解二戰時期文件，包含開羅宣言、波茨坦公告和舊金山合約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣；然而這些文件及聯合國相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。

蕭光偉說，對於中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場；包含美國在台協會（AIT）之前公開重申美方對台政策的立場，聲稱中國刻意曲解二戰文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑；然而，北京論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立於國際社會之外，並企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛的行動之一環；而相關聲明已嚴正駁斥北京虛假不實的法律論述。

蕭光偉說，中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域，對台灣以及日本等周邊國家恫嚇施壓，已背離聯合國憲章所規定，不得在國際關係中以威脅或者武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會高度警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

蕭光偉指出，台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。