快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

聽新聞
0:00 / 0:00

回應川習通話…外交部重申兩國互不隸屬 斥北京扭曲我國主權地位

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉在例行記者會駁斥中方在川習通話的聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。圖／取自外交部直播畫面
外交部發言人蕭光偉在例行記者會駁斥中方在川習通話的聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實。圖／取自外交部直播畫面

針對川習通話，外交部發言人蕭光偉今天駁斥中方在聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，他說，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀；中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域、對台日等周邊國家恫嚇施壓，呼籲國際社會提高警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

蕭光偉表示，外交部一向密切關注美中高層對話情形，我方也會持續和美方緊密聯繫，共同致力維護區域和平及穩定。

蕭光偉指出，外交部同時注意到，中方在新聞聲明中，再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，事實上，中國刻意曲解二戰時期文件，包含開羅宣言、波茨坦公告和舊金山合約，最主要的目的就是企圖脅迫台灣；然而這些文件及聯合國相關決議，都沒有決定台灣的最終政治地位。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際社會公認的事實，以及台海的客觀現狀。

蕭光偉說，對於中方刻意扭曲二戰史實，曲解相關文件的行徑，美方也已多次明確表達反對立場；包含美國在台協會（AIT）之前公開重申美方對台政策的立場，聲稱中國刻意曲解二戰文件，企圖藉以支持中國脅迫台灣的行徑；然而，北京論述完全是虛假不實，其意圖只是將台灣孤立於國際社會之外，並企圖限制其他國家與台灣互動的主權選擇等更廣泛的行動之一環；而相關聲明已嚴正駁斥北京虛假不實的法律論述。

蕭光偉說，中國屢次以威權擴張本質，企圖在區域，對台灣以及日本等周邊國家恫嚇施壓，已背離聯合國憲章所規定，不得在國際關係中以威脅或者武力相向的國際法原則，以及以和平解決爭端為核心的國際秩序。

蕭光偉表示，外交部呼籲國際社會高度警覺，共同反制中國透過虛假不實的敘事以及所謂的法律戰，來強化其台灣議題內政化的論據，企圖為對台動武尋求虛假合法化的惡劣意圖。

蕭光偉指出，台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮，並維持區域以及台海的和平穩定與繁榮。

外交部 對台 主權 川普 習近平 川習
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

卓榮泰：中華民國台灣是主權獨立國家 無回歸選項

川習通話…川普：美中關係極強健 明年4月訪北京

白宮轉彎喊維護烏克蘭主權 強調最終協議將由美烏兩國總統決定

相關新聞

民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入...

川習通話 習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

藍白合力 程委會上演表決大戰 政院版財劃法暫緩列案

行政院將財劃法修正案送入立院，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法修...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。