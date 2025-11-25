川習通話 牛煦庭：台灣要小心明年川習會是否被交易

美國總統川普與大陸國家主席習近平昨天通電話。根據新華社報導，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。川普則在社群媒體發文表示與習近平進行良好的通話，重申應邀在明年4月訪問北京。兼任國民黨發言人、立委牛煦庭說，台灣是否會在明年四月登場的川習會中被利用、甚至交易，國安團隊應密切掌握。

新華社報導，習近平在通話中闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京，他也邀請習近平明年到美國進行國是訪問。川普直言：「美中關係非常強韌。」

牛煦庭說，川習通話證明了中美關係並非如同民進黨所嘗試塑造的民主與獨裁二元對立的關係。川普的交易性格明顯、喜好元首直接對話解決問題，這點習近平也很清楚，所以利用了這樣的機會再次傳達了北京對於台海議題的立場，川普不特別強調，但也沒有拒絕。

牛煦庭表示，這樣的信號，對台灣來說，需要更謹慎地處理，因為這代表了不確定性。在明年4月登場的川習會中，台灣會被放在哪個位置？會不會被利用、甚至交易？都是國安團隊應該密切掌握、並提早準備配套措施的重要問題。而不是只是一如既往地大內宣。