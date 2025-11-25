立委籲訂測速照相設置原則 陳世凱：可跟地方討論

藝人陳為民指台灣道路測速照相機密度高是國恥，國民黨立委廖先翔今天表示，測速照相機應訂定相關設置原則，讓中央地方都有所依循，不是想設哪就設哪。行政院長卓榮泰表示，要在地方自治事項討論；交通部長陳世凱則說，可以跟地方政府討論。

陳為民日前在臉書發文指出，台灣的測速照相機跟疾病似的快速增加到比軍事基地和監獄密度都高。陳為民批評這是「國恥」。

立法院會今天繼續進行總質詢，廖先翔詢問列席備詢的卓榮泰，過去是否有開車看到測速照相機而煞車的經驗。他指出，很多駕駛人開車看到測速照相機，因為不知自己是否超速，所以就踩煞車，其實這樣的行為相當危險。

卓榮泰表示，通常車上都會有測速照相機的語音提醒，而且在測速照相幾前都會有警告牌。有測速照相，就是要讓超速的駕駛人慢慢減速，怕發生危險。

廖先翔指出，他不是鼓勵超速，但密集設置的測速照相機確實造成駕駛人分心的問題，很多駕駛人不是把精神放在車前狀況，而是在尋找是否有測速照相幾。過去政府宣導十次車禍九次快，但從統計資料來看，去年的十大肇事原因中，沒有一項是超速。

廖先翔表示，陳為民的言論會引起民眾共鳴，就是因為台灣道路不合理的速限，以及不合理設置的測速照相機，讓大家詬病，引發民眾反感。

列陳世凱指出，確實有很多人在討論這個話題，但他也看到有人認為不要超速比較好。速度的管理有其道理在，因為車輛性能越來越好，馬路也越蓋越好，但人被車輛撞擊的耐受度不會改變，因為人不會變成鋼鐵人。

陳世凱表示，測速照相都是由地方政府設置，交通部沒有設置，新北市可能是全國測速照相機最多的縣市，且相關的罰款也是全國最多，有關測速照相機的部分，交通部可以跟地方政府討論。

廖先翔指出，目前取締噪音車輛有訂定相關設置原則，只能在特定地方進行科技執法，而測速照相機能否比照辦理，訂定相關設置原則，讓中央跟地方政府都有所依循，不是想設在哪就設在哪。對此，卓榮泰僅表示，這可能要在地方自治事項討論一下。