「兩國論」惹議 劉世芳改口：把「特別的國家」排除掉才是標籤化

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳（中）今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳昨天以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「兩國論」爭議。劉世芳今天改口表示，國籍法是針對中華民國以外的任何國家，沒有例外，若有人把「特別的國家或地區」修法或排除掉，這才有點像是標籤化的處理。

內政部長劉世芳昨天表示，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，在台任公職只能對單一國家效忠，特別修法針對中配，是非常奇怪的特權條款。

劉世芳今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇，受訪時表示，只要是中國的人依照兩岸人民關係條例，到台灣來申請到合法許可的話，在台灣不管是生活、福利、工作上面都是受到同樣保障。但唯一的比較不同的地方就是說，因為國籍法裡規定要對單一的國家效忠，所以才會有國籍法第20條的規定。

劉世芳強調，自己已多次重申，國籍法的規定是針對中華民國以外的任何國家都是同樣的規定來處理，並沒有所謂的例外的規定。那她也認為如果有人把這個「特別的某一個國家或地區」修法，把它排除掉的話，這個才是有點像是標籤化的處理。

至於盧秀燕表示，公職人員與民代需唯一效忠中華民國，包括中國籍在內，無論擁有哪一國國籍都不該服務公職；桃園市長張善政則稱，中央以國籍法討論陸配參政資格，在法理層面上有疑慮，基於尊重人權的前提，讓陸配獲得機會參政是好事。

劉世芳表示，「擔任公職」的意思，就是只能針對某個國家效忠，不可能針對兩個國家效忠，因此不管是張善政或盧秀燕的話，都會引為參考。她也再次強調，如果修國籍法會不會有標籤化的處理，反而對未來中配要參加台灣的任何公共活動或公共領域，會有不同的想像空間。

內政部長劉世芳（中）與內政部前部長李鴻源（右）今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳（中）與內政部前部長李鴻源（右）今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影

國籍 劉世芳 中華民國
