柯文哲啟動「土城十講」 黃國昌讚自我嘲諷展現高度格局

民眾黨主席黃國昌昨天說，民眾黨前主席柯文哲展開重要旅程，接下來將會啟動一系列「土城十講」，外界將其解讀為柯文哲復出的起手式。黃國昌今天表示，所謂的土城十講當然有自我嘲諷的意味，不過也凸顯面對民進黨的政治追殺，作為在野黨重要領袖的高度跟格局。

據了解，柯文哲近期將在個人頻道陸續發布影片，分享在台北看守所關押期間的閱讀書籍，藉此對抗也諷刺賴清德總統先前喊卡的「團結十講」。

黃國昌昨天在個人頻道開設直播，談及柯文哲即將展開一段重要旅程，接下來會啟動一系列「土城十講」。與此同時，柯文哲也在個人頻道釋出一段「今天來民眾黨部走走」影片，合體黃國昌否認民眾黨有所謂「班師回朝」，還說兩個太陽總比沒有太陽好，「我們現在根本就是小黨，哪裡還有什麼兩個太陽，兩個太陽都怕熱度不夠」。

黃國昌今天率領民眾黨青年團訪問日本。針對合體柯文哲拍攝影片，他在行前受訪時表示，自己跟柯文哲可以說是無話不談，不管是黨務還是台灣的內憂外患交迫，特別是針對民進黨政府的違法濫權，「怎麼解決這件事情，一直都是我們共同關心的事情。」

「其實我們兩人彼此之間，大概沒有什麼話題不談」，黃國昌透露，他跟柯文哲針對各項議題深度交換意見，而在討論過後比較多的事項還是執行，因為政治的核心在於執行力，他們每天都在執行應該要做好的工作。

黃國昌也說，柯文哲非常有分際，不管是過去擔任黨主席期間，或者是卸任黨主席直到現在，民眾黨中央黨部都沒有設置個人辦公室，「柯文哲有另外的辦公空間，但是不會造成我們彼此溝通上的隔閡。」

針對柯文哲即將啟動「土城十講」，黃國昌則表示，過去在台北看守所關押期間，柯文哲在裡面唸了非常多書，也認為書本蘊含作者的智慧、可以帶給讀者啟發，所謂的土城十講就是擷取智慧，希望能夠跟更多讀者朋友分享，「對於土城十講，我覺得是胸有成竹。」

黃國昌也說，柯文哲啟動「土城十講」當然有點自我嘲諷的意味，但是也凸顯面對民進黨政府的政治追殺，作為在野黨重要領袖的高度跟格局，更絕對不會像賴總統的「團結十講」，當時只有講了幾講以後就講不下去。

針對民眾黨青年團出訪日本，柯文哲同樣也有表達關心。黃國昌表示，柯文哲認為區域的和平穩定，對於台灣安全至關重要，時值中國與日本發生衝突，民眾黨呼籲各方理性對話，而不是在旁邊火上加油，導致中日兩國對立更加激化，因此在東亞區域和平穩定方面，台灣應該扮演和諧的平衡點，而不是成為對立的衝突點。