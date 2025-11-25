疾管署主任遭檢舉把下屬當僕人使喚備餐 卓揆：長年指定非屬公務就違法

公務體系又有霸凌案？國民黨立委羅廷瑋今日質詢，指衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任長期要求特定女同仁備餐，質疑此為霸凌行為，2度檢舉後石沈大海。行政院長卓榮泰表示，請衛福部就上一次調查結果詳細說明，若內容值得商榷，衛福部須重新處理。

「鏡週刊」日前報導披露，衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任涉嫌公器私用，要求女技工為他準備早、午餐，基層同仁向政風室檢舉，政風卻認為查無不法，僅以告誡了事，讓基層瞬間炸鍋。

卓榮泰今赴立法院備詢。羅廷瑋質詢時問卓揆，每天早餐、午餐是否有人備妥？卓揆回應，家人或辦公室裡的同事會幫他備妥。羅追問，衛福部疾管署東區管制中心一名簡姓主任在7月2日被檢舉，是否知道調查過程？卓揆說，請提供詳細資料。

羅廷瑋表示，簡姓主任長期要求特定女同仁幫他安排早餐、午餐，基層員工看不慣而匿名投訴，7月初2度向政風室投訴，石沈大海，官官相護，機關內部不是不知情，他知道的處理後續是口頭懲戒。卓榮泰表示，主管如果因為公務需要或會務進行，時間當中需要有同事或應該執行這個工作的同事幫忙，可以考量，但如果長年指定非屬公務該做行為的同仁，就違反公務人員服務法了。

羅廷瑋直言，他認為這是霸凌，前有勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容案，現在有疾管署高壓。卓榮泰之前已經告訴各部會嚴查，不能容忍霸凌，應該要在三日內公開處理過程，希望卓揆不惜咎責到前署長、現在的常次莊人祥，落實保護基層公務員。

卓榮泰表示，他會請衛福部就上一次調查結果詳細說明，如果認為內容值得商榷，衛福部必須重新處理。