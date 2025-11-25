內政部舉辦防災論壇 劉世芳：防災已不再是單一部門責任

因應馬太鞍堰塞湖風災等重大災變，內政部今天舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集日本、韓國、美國等國際專家，以及國內中央與地方政府代表、 學術機構與民間團體，共同針對極端氣候下日益嚴峻的災害挑戰，研商台灣防災治理的精進方向，期望在跨域交流中提出具體政策建議。

內政部長劉世芳表示，極端氣候造成災害呈現複合化、快速化、高度不確定性的特徵，這次論壇以今年馬太鞍溪與立霧溪堰塞湖災害為案例，規畫五大主題，從災害風險評估、預警應變、志工與防災協作、替代役轉型到法制改革，達到強化台灣韌性治理功效，也凸顯跨部會、跨縣市及跨民間力量協調的重要性。