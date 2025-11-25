內政部舉辦防災論壇 劉世芳：防災已不再是單一部門責任
因應馬太鞍堰塞湖風災等重大災變，內政部今天舉辦「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，邀集日本、韓國、美國等國際專家，以及國內中央與地方政府代表、 學術機構與民間團體，共同針對極端氣候下日益嚴峻的災害挑戰，研商台灣防災治理的精進方向，期望在跨域交流中提出具體政策建議。
內政部長劉世芳表示，極端氣候造成災害呈現複合化、快速化、高度不確定性的特徵，這次論壇以今年馬太鞍溪與立霧溪堰塞湖災害為案例，規畫五大主題，從災害風險評估、預警應變、志工與防災協作、替代役轉型到法制改革，達到強化台灣韌性治理功效，也凸顯跨部會、跨縣市及跨民間力量協調的重要性。
劉世芳指出，防災已不再是單一部門的責任，而是全社會共同面對的任務，內政部近年推動防災士制度、深化民間合作、 提升替代役投入災害支援能量，目標即在建立更具韌性的全民防災網絡。劉世芳進一步強調，這次論壇不僅是分享經驗，更要提出可行的制度改革方向，供政府在政策、法制與跨部門協作上參考，使每一次災害經驗都能成為下一次更完善準備的基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言