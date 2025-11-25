快訊

丟「小橘書」者有「公主病」？ 劉世芳：是要大家別視而不見

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部長劉世芳今出席2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影
內政部長劉世芳今出席2025 突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇。記者張曼蘋／攝影

內政部長劉世芳昨稱台灣多地震、天災、是多難國家，稱近期拿到被暱稱「小橘書」的全民安全指引手冊，沒有翻閱就回收、丟進垃圾筒的人，「要嘛是公主病，要嘛就是王子病」，引發爭議。劉世芳今天表示，她是要大家不要視而不見，翻看這本手冊裡給的意見，會讓大家在應對各種大小災變時，更能有同理心去照顧自己，還有照顧家人。

綠委昨質詢時質疑，這本指引出來，就已被攻擊成要「宣示作戰」、「要丟回收桶」。劉世芳當下解釋，身處多災多難國家，提供這樣訊息的人，要不是公主病、王子病，可能是在無塵室長大。

劉世芳今出席2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇，會前受訪表示，首先，出這個全民安全指引，大概就是跟大家講，跟這次辦的研討會一樣，面對這麼多台灣災變時，有準備、更安全。如果大家對於全民國防手冊裡，從預防到災中或是災後，怎樣獲得更好資訊，這會讓大家在應對各種大小災變時，更能有同理心去照顧自己，還有照顧家人。

劉世芳表示，自己所說的部分，就是要大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面給的意見，「我們可以檢討改進，但是這些是綜合世界各國在處理危機時，手冊上全民可以普發的版本。」

至於資深媒體人周玉蔻稱小橘書恐淪為「大垃圾山」？劉世芳則說，各界不同的聲音，他們都聽到了，字太小、假訊息講得太少，或者發放時，其他里長有不同意見，「我們都聽到了，這個都是我們下次可以檢討改進的參考。」

劉世芳 公主病 同理心
