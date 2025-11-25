丹麥跨黨派國會議員今年首訪台 深化雙邊交流

快訊

中央社／ 台北25日電

外交部今天指出，丹麥國會友台小組副主席胡格（Kasper Roug）24日率領國會議員訪問團訪台，這是丹麥國會今年首度籌組跨黨派訪團來訪，外交部表達誠摯歡迎。

外交部上午發布新聞稿指出，胡格24日至28日率領丹麥國會議員訪問團一行4人訪台，成員包括顏森（Thomas Jensen，另譯：延森）、阿倫德森（Alex Ahrendtsen）及克萊森（Morten Klessen）3位國會議員。

外交部說明，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴，並接受外交部政務次長吳志中午宴。另拜會立法院副院長江啟臣、國防部副部長柏鴻輝、經濟部能源署副署長陳崇憲，以及參訪新竹科學園區管理局、國家太空中心及台灣事實查核中心等單位。

外交部表示，訪團此行將瞭解台灣當前政經建設、台海情勢與區域安全，以推動深化台丹雙方在各領域的友好合作。

外交部 議員 丹麥
