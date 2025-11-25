黃國昌：美中對抗中仍有交流 兩岸該合作的時候就要合作

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平再度通話，雙方就貿易、台灣與俄烏戰爭等議題進行討論。路透
美國總統川普（左）與中國國家主席習近平再度通話，雙方就貿易、台灣與俄烏戰爭等議題進行討論。路透

美國總統川普、中國國家主席習近平再度通話，正值日本高市早苗「台灣有事」相關發言引發中日關係緊張之際，引發全球關注。民眾黨主席黃國昌今天表示，儘管美中過去有對抗跟競爭，但是並未阻礙兩國領袖對話，甚至在部分經貿事項取得共識，我國與中國也有衝突跟競爭，「該衝突的時候衝突、該對抗的時候對抗，但是該合作的時候就要合作。」

川普與習近平昨天再度通話，前者事後在社群媒體發文表示，討論議題包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等，兩人非常好的電話通話。儘管川普發文並未提及台灣，然而根據中國官媒新華社報導，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

黃國昌今天率領民眾黨青年團訪問日本，行前接受媒體聯訪詢問對川普通話看法時表示，習近平有向川普提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分」，這是中國長期以來的主張，如何維持台灣的自由、民主、人權及法治，這是大家共同努力的方向，也是民眾黨非常重要的原則。

黃國昌也說，儘管美中過去有對抗跟競爭，但是並未阻礙兩國領袖對話、溝通與交流，甚至在部分重要的經貿事項達成共識，反觀台灣與中國也有衝突跟競爭，未來能否秉持善意盡量對話溝通、尋求共識，「該對抗的時候對抗，但是該溝通、合作的時候就要合作，我們必須再次強調，只有區域安全，台灣才能安全。」

回應川習通話 外交部重申兩國互不隸屬 斥北京扭曲我國主權地位

針對川習通話，外交部發言人蕭光偉今天駁斥中方在聲明中再度蓄意片面扭曲我國主權地位與相關史實，他說，中華民國台灣與中華人民...

勞保撥補入法卻恐無固定金額 又淪空包彈勞工白高興？

立法院擬停砍公教年金，但擔心勞工反彈，找到勞保條例撥補條款入法「做業績」。勞保撥補及政府負最終責任入法，只要穩住勞保財務大帽子一扣，沒人敢反對，因此勞動部馬上跟進提修法，但目前根據財政紀律法，根本不能將固定撥補金額入法，果真如此，修法只是虛晃一招，實質意義不大。

川習通話 牛煦庭:台灣要小心明年川習會是否被交易

美國總統川普與大陸國家主席習近平昨天通電話。根據新華社報導，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰...

「兩國論」惹議 劉世芳改口:把「特別的國家」排除掉才是標籤化

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政權，內政部長劉世芳昨天以「中華民國與中華人民共和國分屬兩個不同國籍」發言，引發「...

疾管署主任遭檢舉把下屬當僕人使喚備餐 卓揆:長年指定非屬公務就違法

公務體系又有霸凌案？國民黨立委羅廷瑋今日質詢，指衛福部疾管署東區管制中心簡姓主任長期要求特定女同仁備餐，質疑此為霸凌行為...

柯文哲啟動「土城十講」 黃國昌讚自我嘲諷展現高度格局

民眾黨主席黃國昌昨天說，民眾黨前主席柯文哲展開重要旅程，接下來將會啟動一系列「土城十講」，外界將其解讀為柯文哲復出的起手...

