黃國昌：美中對抗中仍有交流 兩岸該合作的時候就要合作

美國總統川普、中國國家主席習近平再度通話，正值日本高市早苗「台灣有事」相關發言引發中日關係緊張之際，引發全球關注。民眾黨主席黃國昌今天表示，儘管美中過去有對抗跟競爭，但是並未阻礙兩國領袖對話，甚至在部分經貿事項取得共識，我國與中國也有衝突跟競爭，「該衝突的時候衝突、該對抗的時候對抗，但是該合作的時候就要合作。」

川普與習近平昨天再度通話，前者事後在社群媒體發文表示，討論議題包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等，兩人非常好的電話通話。儘管川普發文並未提及台灣，然而根據中國官媒新華社報導，雙方談到台灣與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

黃國昌今天率領民眾黨青年團訪問日本，行前接受媒體聯訪詢問對川普通話看法時表示，習近平有向川普提及「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要部分」，這是中國長期以來的主張，如何維持台灣的自由、民主、人權及法治，這是大家共同努力的方向，也是民眾黨非常重要的原則。

黃國昌也說，儘管美中過去有對抗跟競爭，但是並未阻礙兩國領袖對話、溝通與交流，甚至在部分重要的經貿事項達成共識，反觀台灣與中國也有衝突跟競爭，未來能否秉持善意盡量對話溝通、尋求共識，「該對抗的時候對抗，但是該溝通、合作的時候就要合作，我們必須再次強調，只有區域安全，台灣才能安全。」