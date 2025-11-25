快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

普發「台灣全民安全指引」 卓榮泰盼全民為國家安全努力

中央社／ 台北25日電

「台灣全民安全指引」陸續普發至全國家戶，引發關注。行政院長卓榮泰今天受訪說，民防手冊是要讓民眾有更好、更高的安全意識，期待全民參與國家安全防衛，大家一起為國家安全多做努力。

民進黨立委蘇巧慧昨天質詢內政部長劉世芳時提及，全民安全指引是教台灣人民如何面對天災人禍，卻沒談到平時如何面對錯假訊息，尤其現在安全指引已被不實訊息攻擊為是要宣示作戰、可以丟回收桶等。

劉世芳當時回應，提供這樣錯誤訊息的人，可能不是在台灣出生長大，因為台灣每年有許多地震或天災，應看一下裡面內容，「我覺得提供這個訊息的人要不就是公主病、要不就是王子病，他可能是在無塵室長大的」，無論如何，所有台灣人都不是公主或王子，希望先看內容再決定要不要丟回收桶。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，被問到有關劉世芳對全民安全指引的看法時說，民防手冊是要讓民眾有更好、更高的安全意識，這不僅是現在很多國家通用的一種方式，也是政府期待全民參與國家安全防衛的一種共同手法。

卓榮泰指出，台灣不置外於世界這樣的做法，他認為所有的內閣人員、公務員、民眾，一起為國家的安全多做努力，他也願意從這個方向來為所有的民眾一起鼓勵、合作。

國家安全 劉世芳 卓榮泰
民團倡議各縣市修訂學校午餐自治條例 每周一日蔬食落實2050淨零排放

民眾黨立委陳昭姿等人表示，今天是世界蔬食日，為了落實2050淨零排放的目標，各縣市應該訂定「學校午餐自治條例」，明文納入...

川習通話 習近平提「台灣回歸」 總統府駁：二戰文件無涉台灣地位

美國總統川普與中國國家主席習近平通話，習近平強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分。總統府發言人郭雅慧今天表示，...

藍白合力 程委會上演表決大戰 政院版財劃法暫緩列案

行政院將財劃法修正案送入立院，立法院今天召開程序委員會，討論本周五、下周二院會議程，民眾黨立委劉書彬提議將政院版財劃法修...

仿效日本將廚餘變安全飼料？ 卓揆：半個月內決定未來廚餘政策

非洲豬瘟疫情警報暫時解除，但未來如何防範仍是重點，民進黨立委邱志偉今天對行政院長卓榮泰質詢時建議，可效法日本廚餘政策，將...

談藍白智庫對接 李鴻源：組國家智庫 盼年輕專家也參與

藍白兩黨魁日前會面，拋出智庫對接，國民黨主席鄭麗文鎖定內政部前部長李鴻源組團隊。李鴻源今天表示，定位應該不只是國民黨智庫...

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

針對川習通話，成功大學政治系教授王宏仁分析，這通電話看起來滿急的，應該是北京希望華府出手解決中國目前對日本的外交摩擦，而...

