川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，中國是沒有新聞自由的國家，新華社就是中國政府的傳聲筒，所轉述的兩人川習通話內容，是否就是美國總統川普所認知到的，民進黨團予以保留態度。記者蔡晉宇／攝影
川習通話」是否談及台灣，美中說法有別。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，中國是沒有新聞自由的國家，新華社就是中國政府的傳聲筒，所轉述的兩人川習通話內容，是否就是美國總統川普所認知到的，民進黨團予以保留態度。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在台灣時間24日晚間熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話，兩國公布內容焦點明顯不同，北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文對台灣隻字未提。

鍾佳濱指出，川普在社群媒體貼文，沒有提及台灣，反觀新華社似乎就是坐在川普旁邊，新華社就是代表習近平的傳聲筒，台灣會密切注意川普對台立場與相關發言。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，在「川習通話」清楚看到中國惡人先告狀，但川普不埋單，給了軟釘子，通話聚焦在烏克蘭、芬太尼、經貿、農產品等議題，對台灣並無過多討論。

吳思瑤指出，新華社快速發稿，想為習近平為通話定調，中國想先喊先贏、先做政治定調，甚至又搬出老掉牙的二戰之後國際秩序、台灣回歸中國等言論，背離歷史事實和國際認知。

吳思瑤說，台灣和中國一邊一國、互不隸屬，沒有回歸問題，倒是希望中國能回歸正軌的國際秩序。

