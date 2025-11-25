習近平再提「台灣回歸」 卓榮泰：沒有回歸這個選項

針對大陸國家主席習近平向美國總統川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，行政院長卓榮泰上午前往立法院施政報告並備詢，受訪時表示「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項」。

大陸國家主席習近平再度致電美國總統川普。根據新華社報導，習近平表達台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分，對此卓榮泰表示「我們都注意到相關這種國際間的一個重要的對話。但我們必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項，這個很清楚的。那麼台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的。所以維持現狀，也是世界現在大家共同注意的一個發展。中國沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼我們要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因」。 針對大陸國家主席習近平向美國總統川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，行政院長卓榮泰（左）上午前往立法院受訪時表示「中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2300萬的國人沒有回歸的這個選項」。記者曾學仁／攝影