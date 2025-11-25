習近平再提台灣回歸中國 卓揆強硬回應「無回歸這選項」

根據新華社報導，中國國家主席習近平習近平在與美國總統川普通話時表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，對此，行政院長卓榮泰25日再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2,300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚。

川普、習近平10日韓國斧山會晤後，昨日中國國家主席習近平再度致電美國總統川普。根據新華社報導，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪時表示，都有注意到相關這種國際間的一個重要的對話，但政府必須再次強調，中華民國台灣是一個完完全全的主權獨立的國家，2,300萬國人沒有回歸的選項，這個很清楚的。

卓榮泰說，台灣是世界的台灣，台灣在區域安全以及科技經濟發展上面，對世界是至為重要的，所以維持現狀也是世界現在大家共同注意的一個發展，中國大陸沒有辦法用任何的形式來破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自己的自我防衛能力，跟世界民主理念國家站在一起的重要的原因。