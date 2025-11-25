快訊

川習對話「台灣回歸是戰後秩序」？卓揆：2300萬台灣人沒有回歸的選項

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美中領導人川習通話，據新華社報導，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。閣揆卓榮泰對此強調，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。記者葉信菉／攝影
美中領導人川習通話，據新華社報導，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。閣揆卓榮泰對此強調，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。記者葉信菉／攝影

美中領導人川普習近平通話，據新華社報導，習近平表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」。行政院長卓榮泰上午表示，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。維持現狀也是世界共同注意的發展，中國無法破壞這個現狀。

根據新華社報導，川習通話時，習近平對川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，並強調中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。不過川普及白宮都沒提到相關發言。

卓榮泰表示，我方注意到國際間的重要對話，我方再次強調，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。

他強調，台灣是世界的台灣，在區域安全、科技、經濟發展對世界至為重要，維持現狀也是世界大家共同注意的發展。中國沒辦法用任何形勢破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自我防衛能力，和世界民主理念國家站在一起的重要原因。

另一方面，政府推出「全民安全指引手冊」引發各種質疑聲浪，內政部長劉世芳反擊批評者「可能不是在台灣出生長大，不然就是有公主病、王子病」。

卓榮泰說，民防手冊是讓國人有更好的自我安全意識，這也是很多國家、政府期待全民參與國家安全防衛的共同手法，台灣不自外於世界的做法，所有內閣同仁、公務員、國人都應該一起為國家安全多努力。

中華民國台灣 川普 習近平
