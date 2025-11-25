聽新聞
0:00 / 0:00
川習對話「台灣回歸是戰後秩序」？卓揆：2300萬台灣人沒有回歸的選項
根據新華社報導，川習通話時，習近平對川普表示「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分」，並強調中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。不過川普及白宮都沒提到相關發言。
卓榮泰表示，我方注意到國際間的重要對話，我方再次強調，中華民國台灣是完全的主權獨立國家，2300萬國人沒有回歸的選項。
他強調，台灣是世界的台灣，在區域安全、科技、經濟發展對世界至為重要，維持現狀也是世界大家共同注意的發展。中國沒辦法用任何形勢破壞這個現狀，這也是為什麼台灣要加強自我防衛能力，和世界民主理念國家站在一起的重要原因。
另一方面，政府推出「全民安全指引手冊」引發各種質疑聲浪，內政部長劉世芳反擊批評者「可能不是在台灣出生長大，不然就是有公主病、王子病」。
卓榮泰說，民防手冊是讓國人有更好的自我安全意識，這也是很多國家、政府期待全民參與國家安全防衛的共同手法，台灣不自外於世界的做法，所有內閣同仁、公務員、國人都應該一起為國家安全多努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言