中日緊張之際率團訪日 黃國昌：台灣不該成為對立中心或引信

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌今天率團訪問日本，他說面對中日關係升溫、對立情勢加劇，台灣不應該成為衝突對立的中心或引信，而是要當區域和諧的平衡點與橋樑。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨青年團訪問日本，他說面對中日關係緊張、對立情勢加劇，台灣不應該成為衝突對立的中心或引信，而是要當區域和諧的平衡點與橋樑。圖／台灣民眾黨提供

民眾黨主席黃國昌今天率民眾黨青年團訪問日本，他說面對中日關係緊張、對立情勢加劇，台灣不應該成為衝突對立的中心或引信，而是要當區域和諧的平衡點與橋樑，希望能夠為台日關係開創更多合作契機，並且將寶貴經驗帶回台灣，持續為國家發展貢獻力量。

民眾黨青年團今天清晨出訪日本，此行由黃國昌擔任團長、台北市議員陳宥丞擔任副團長，預計將與日本各黨派政要見面接觸，同時深入理解該國就學、就業發展等議題。此外，如何推動可長可久的長照保險制度與照顧體系、促進世代共榮，也是民眾黨此行關注重點之一。

黃國昌行前受訪時表示，面對中日關係緊張、對立情勢加劇，身為台灣第二大在野黨領袖，能夠理解中日之間存有不同的史觀，也有各自不同的民族情感，呼籲各界切勿激化衝突，應該從區域穩定的角度尋求和平對話空間、解決衝突的方式，「台灣不該成為衝突對立的中心或引信，而是要當區域和諧的平衡點與橋樑。」

黃國昌也說，台日關係向來友好，尤其能源高度仰賴海峽運輸，日本對於台灣海峽的安全格外關注，中國則因為歷史和長年領土爭議、近期台灣議題導致雙方對立升溫，他也呼籲各界冷靜發言，切勿刻意激化彼此矛盾，民眾黨會盡力與各方建立穩定交流管道，致力成為區域和平的貢獻者。

陳宥丞指出，台北市議會長期與日本各層級官員及議員保持互動，幾乎每個月都有日本參訪團來訪，民眾黨議員上任後也將過去赴日參訪的經驗，分別就缺工、缺料與交通治理等議題提出政策，包括行人路權改善、共融停車區等，此行是為了延續市政層級交流，希望從中思考如何面對台灣的超高齡就業與人工成本問題。

陳宥丞說明，民眾黨早在半年前就積極準備，從青年選拔、實地採點到訪查也都逐一完成，即使國際情勢有所變化，市政與國際交流不能停，應該務實推動城市對話，而非將其當作政治口號，自己會以最負責任的態度完成任務，返國後向社會清楚報告成果與下一步規劃，也期盼所有青年團成員平安順利、帶回亮眼成績。

青年團代表廖先嶸表示，此次出訪將以青年視角，推動台日兩國在政治、文化與社會等面向的深度交流，也將與日本朝野國會議員、政府部門、智庫與企業進行會談，汲取日本在聯合政府運作方面的經驗，並且針對能源永續、關稅制度、社會福利與科技治理等議題交換意見，希望能夠為青年交流的平台與合作機會奠定基礎。

