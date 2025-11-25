川習再度通話 涉外人士：南韓川普會後補足對台論述

美國總統川普24日與中國國家主席通話，據新華社報導，習近平在通話中闡明台灣問題的原則立場，川普在通話後則未提到台灣；有涉外人士表示，中方有可能是希望在南韓川習會之後補足對台論述，不希望外界認為中國對台立場有所變動。

此外，涉外人士也指出，此次通話顯得突然，尤其內容並未提到中日情勢，指中方可能掌握這次通話的主動權。

新華社於美東時間24日上午報導指出，習近平與川普通話，川普接著也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，他與習近平有非常良好的通話，雙方討論到很多議題，包括俄烏戰爭、芬太尼、黃豆和其它農產品等。

川普表示，川普政府為美國農民達成非常好且重要的協議，未來只會愈來愈好。

川普並表示，美中關係非常強健，指兩國領袖是在南韓非常成功的會面之後通話，並認為美中自從上次領袖會晤後，皆為兩國達成的協議取得很顯著的進展；川普說，美中現在可以把眼光放到大局之上。

川普表示，他已經接受習近平的邀請，預計4月訪問北京；川普也邀請習近平明年到美國進行國事訪問；川普說，兩人都同意美中經常溝通的重要性，他也期待這麼做。

至於新華社指出，習近平在通話中闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要的組成部分，並稱美方理解台灣問題對於中國的重要性，川普則沒有在發文中提及台灣。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）24日表示，川習通話主要聚焦兩國正在討論的貿易協議，以及這些協議如何可以朝正面的方向前進；李維特說，川普也提到美國農民，並對中國方面的做法表示滿意；兩國領袖並討論到在南韓會面之後持續保持聯繫。

曾來台訪問的賓州大學Perry World House高級專案經理善學（Thomas J. Shattuck）表示，他對美中聲明的內容有所不同並不感到意外，指這是美中互動經常會出現的狀況；他認為，北京納入台灣議題以求留下紀錄，這在拜登政府時期也經常發生。

有涉外人士則表示，由於美中領袖上次在南韓會晤並未討論到台灣，再加上川普政府日前宣布對台軍售，中方會在通話中說明台灣立場，目的應是要補足中國的論述，不讓外界認為中國的對台態度有任何改變。

而涉外人士也認為說，中方此次形容台灣回歸為二戰後的國際秩序，在對台論述上有所改變，不再老生常談台灣是中國國內事務，而是提高到美中須共同維持的秩序，是未來值得觀察的論點。

涉外人士也分析說，比起過去川普會提前預告兩國領袖通話，此次通話顯得突然，尤其內容並未提到中日情勢，指中方可能掌握這次通話的主動權。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）弗裡曼中國研究講座主任萊文（Henrietta Levin）24日則在線上座談會上表示，在川普訪問中國之前，美中關係有很多機會走向不穩定的狀況，尤其萊文不認為美中在南韓川習會上有相同的共識；萊文分析說，美中在明年4月川普赴中訪問之前，可能會不斷測試彼此。