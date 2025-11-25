快訊

功德院長變有錢閒總統 他拿4數字轟賴總統：何不食肉糜

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

韓團TWICE日前高雄開唱，來自台南的台籍成員周子瑜首度家鄉舞台表演，總統賴清德日前受訪稱「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會門票去觀賞」引熱議。表態爭取北市港湖議員選舉的立委羅智強國會主任陳冠安，賴清德說人民有錢有閒，這真是「綠惠帝」，根本「何不食肉糜」翻版。

「要人民做功德的院長，如今變成稱人民有錢有閒的總統」，陳冠安說，8年過去，不變的是賴清德的幹話功力，變的是，人民越來越苦。「賴清德的有錢有閒光鮮亮麗，基層人民卻過的苦不堪言。」

陳冠安拿出台灣民眾的儲蓄率、勞動工時、消費率等數據說，「人民有錢嗎？」事實上台灣人儲蓄率已連4年減少，2021年到2024年從25.23%下滑到23.73%。消費傾向，對比馬政府2015年的78.73%，2024年也僅剩76.27%。

「人民越來越沒錢，住的空間也越來越狹小」，陳說，2024年的平均住宅坪數，創下2000年以來新低紀錄，只有39.8坪。甚至人民越來越窮，但有閒了嗎？賴清德同樣錯的離譜，根據勞動部數據，2024年每人每月平均工時，創6年新高，達169.2小時；而每人每月加班工時8.5小時，更是10年最高。台灣年總工時達2030小時，全球排名第五、亞洲第二，遠高於韓國的1859小時和日本的1636小時。

陳冠安說，人民消費率減少、儲蓄率降低、居住空間變小、勞動工時增加，這是台灣人民的現況，但我們的總統卻還在歌舞昇平、皇城和諧？看演唱會代表百姓生活美好，有錢有閒？

工時 賴清德 台灣人
