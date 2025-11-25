紀錄片「看不見的國家」導演：習近平該放下　讓台灣做自己

紀錄片「看不見的國家」近日在倫敦大學亞非學院放映，本片導演、來自美國的葛靜文（Vanessa Hope）映後接受中央社採訪時提到，若中國國家主席習近平確實有意與台灣建立良好關係，就該讓台灣「做自己」。

具中國事務經驗的葛靜文說，讓台灣「做自己」其實沒有這麼難；習近平該放下身段、「放過自己」，讓台灣繼續是台灣，而他不會因此失去中國與台灣之間任何經濟或文化關係。葛靜文透露，她帶著「看不見的國家」國際巡迴放映時，曾在數場映後互動向具中國背景的觀眾提到這一點。

葛靜文告訴中央社，不少來自中國的觀眾曾向她表達對「看不見的國家」的喜愛；這些觀眾驚覺，觀影之前，他們對台灣幾乎是「一無所知」，如今領悟到自己在受教育過程中被剝奪認識、瞭解台灣的機會。其中有些人認為，台灣的故事「需要被聽見」。

葛靜文說，也曾有來自中國的觀眾「提醒」她中國共產黨對台灣的立場，而她則回應，「看不見的國家」也「讓習近平自己說話」，影片明白呈現習近平對台灣的看法，大家都可看出內容和語氣充滿威脅，很難形容為流露善意。

葛靜文另提到，自己在國際間推廣「看不見的國家」時，確實曾遭遇阻礙，但還不至於被強力施壓。她理解自己的身分優勢，她不是台灣人或中國人，在中國和台灣也沒有親友需要擔心遭北京威脅人身安全，但她不希望因為分享自己在為台灣發聲過程中所遭遇阻礙而「嚇到大家」，她希望看見的是，有越來越多人願意訴說、聆聽「台灣故事」。

「看不見的國家」貼身記錄前總統蔡英文2016至2024年在任期間的活動，以及台灣如何在北京施展政治、軍事等多重壓力下，試圖保有自由民主生活方式。影片另節選習近平關於台灣的談話，凸顯北京至今不放棄動用武力強勢「統一」台灣。

倫敦大學亞非學院（SOAS）與在英台人組織「英國台灣協會」（TAIUK）合作，近日在SOAS舉行「看不見的國家」放映會，可容納300人的場地幾乎滿座，葛靜文和影片製作人泰德霍普（Ted Hope）出席，SOAS台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）主持映後座談。

「看不見的國家」2023年發行，同年9月在標榜獨立精神的美國胡士托電影節（Woodstock FilmFestival）世界首映。葛靜文說，在國際間推廣、巡迴放映「看不見的國家」，讓她深深體會到各國民眾對台灣的認識依然非常不足，包括在美國。

葛靜文告訴中央社，至今依然有許多美國人對台灣所知極其有限，而這還是她從在美國各大學院校和電影節巡迴推廣「看不見的國家」得來的體會。一般預期，大學院校和電影節觀眾對世界的認識會優於廣大群眾。葛靜文說，這樣的情況令人遺憾。

不過，振奮人心的消息是，「看不見的國家」預計明年5月在美國公共電視網（PBS）播出。葛靜文說，PBS可觸及約95%美國家戶，且是「誠實」、廣受信任、把關嚴格的媒體平台，能在PBS播映「看不見的國家」，她備感榮幸。

美國訂每年5月為亞太裔傳統月；據葛靜文了解，「看不見的國家」在PBS的播映預期將與亞太裔傳統月的「台灣週」等台灣主題活動呼應。在PBS播出前，影片預計明年春季在約20所美國大學院校巡迴放映。

「看不見的國家」曾在英國和德國國會大廈內放映，葛靜文透露，她和泰德霍普正推動在美國國會、歐洲議會（European Parliament）及其他議會或國會放映。

葛靜文強調，她和泰德霍普的策略是透過長期醞釀、累積口碑和後勁、不搶炒短線的方式推廣「看不見的國家」，希望在過程中與觀眾對話、共同建構對影片的理解和論述脈絡。從一開始，她和泰德霍普即規劃投入約3年行銷「看不見的國家」，而當前多數影片的行銷週期往往不超過6週。

她告訴中央社，除非獲龐大行銷資源挹注，否則有太多影視作品在各大串流平台上架後，下場是被忽略、淹沒、遺忘，這是她不汲汲營營尋求在大型串流平台上架「看不見的國家」的原因之一。此外，各大串流平台常排斥具政治性、「對權力說真話」，或可能有害潛在龐大市場利益（例如中國、俄羅斯市場）的作品。

各大影音串流平台背後往往是美國科技公司。泰德霍普曾任大型平台亞馬遜（Amazon）電影和電視開發製作部門「亞馬遜工作室」（Amazon Studios）的電影部領導人。

他在SOAS的映後座談提到，串流平台已是少數幾家巨型業者把持、缺乏自由競爭的市場，「看不見的國家」不是這些平台會特別青睞的作品，甚至對YouTube、臉書（Facebook）而言，這部片仍「太政治」，他和葛靜文曾為順應YouTube的審核機制修剪預告片段。

泰德霍普也透露美國當前政治氛圍對作品宣傳的影響。他說，在美國，為讓這部作品獲媒體關注，團隊歷經重重困難，但去年首次來英國宣傳，很快即獲公共電視「第四頻道」（Channel 4）、金融時報（Financial Times）等指標媒體報導。