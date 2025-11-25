陽光行動／民眾懶分類 清潔隊破袋揪濫丟

紙容器等一次性餐具大量被丟棄，造成垃圾去化負擔，部分焚化廠對資源回收不佳的垃圾車祭出「拒收、退運」殺手鐧，迫使縣市清潔隊執行「破袋檢查」大作戰，確保不被退運，甚至推出透明垃圾袋，方便快速辨識。

看守台灣協會謝和霖說，這些含廢紙容器可能含鹽分、油、澱粉和水，焚化時會腐蝕爐體，還會產生戴奧辛，這些環境代價都由全民埋單。

彰化縣環保局去年發現全縣人均垃圾量仍高於全國平均，分析垃圾中最多的回收物正是紙容器與薄片塑膠，與近年網購、外送餐飲用量增加有關，因此加嚴抽檢標準，一袋垃圾超過十二件可回收物或三成以上的廚餘，整車垃圾將被退運。

「被退運實在欲哭無淚。」彰化縣清潔隊員說，去年七月到今年九月，彰化市清潔隊的垃圾車至少被退五次，全縣則被退了四十九車次，從彰化市到溪州焚化爐長途往返跑卻徒勞無功，不僅浪費油錢，車上卅五噸垃圾還得全數倒出、翻攪挑出回收物再重新上車，而且被退一次就被列為重點稽查對象，隊長還要帶隊去上課。

為降低退運風險，去年七月一日起，彰化清潔隊從源頭把關，加強家戶垃圾的破袋檢查，一年後垃圾減幅達到一成六；資源回收物及廚餘各增加了六千多噸，每天的人均垃圾量也降至零點四七六公斤，環境部請各縣市環保局來觀摩彰化的成功經驗。

彰化市清潔隊今年進一步開罰一袋超過五個回收物的市民。隊員說，有些垃圾袋一看就有好幾個便當盒，還混著沒吃完的廚餘和湯水，民眾常嫌麻煩就不回收。

南投沒有焚化爐，垃圾去化壓力更大，也因外送飲食普遍，二○二○至二○二四年塑膠容器回收量從九十點八萬公斤暴增至約一六四萬公斤；紙容器則從六十七點九萬公斤增至七十八點四萬公斤，且維持在高點。

南投縣環保局也執行破袋檢查，但記者直擊各地垃圾收運多集中在傍晚，民眾丟垃圾速度快，為不影響交通，隨車隊員只能快速看一眼拋入車斗的垃圾袋，就算察覺未確實分類也來不及攔人。

台南市每年約破袋檢查一萬個垃圾袋，垃圾合格率約八成五，紙容器、塑膠也是袋內最常見的資收物。環保局長許仁澤說，去年起在永康區復華里與勝利里試辦可辨別內容物的透明垃圾袋，清潔隊員可快速辨識是否混入危險物或回收物，也縮短檢查與收運時間，結果垃圾合格率增至九成五，今年擴大到另個里試辦。