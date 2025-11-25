聽新聞
0:00 / 0:00

陽光行動／學者促建循環系統 外送平台扛責

聯合報／ 記者袁志豪李柏澔鄭朝陽／專題報導

紙容器垃圾量大增，環境部長彭啓明曾表示要推動外送平台提供循環容器，且政策上路不可造成民眾額外負擔；但實際觀察發現，點外送願意用循環容器者少之又少。專家認為，環境部試辦的政策見樹不見林，應該立法要求外送平台善盡社會責任，建立循環餐具收運、清洗系統，才能根本解決問題。

台南市外送平台首創與循環容器業者合作，中西區角鑄燒餃子店鄭姓老闆是合作餐飲業者之一。他說，循環容器用到現在，沒有滲漏、衛生的客訴，品質很好，但至今每個月下單的餐飲不到十筆，民眾用完要歸還，回收點又不普遍，也沒有減價折扣，「嫌麻煩」拉低了配合意願，其他合作業者也有類似心聲。

環境部表示，一次用產品減量政策已擴大到塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管、零售商品包裝和網購包裝等六種品項，尚未納入紙餐盒，且採循序漸進原則及以示範場域與重點業種試行，視成效逐步擴大實施範圍。

環境部坦言，目前擴大推行循環容器，因店家空間不足，難妥善存放與清洗容器，加上回收、清洗及運送等相關成本增加，降低參與意願；民眾用紙杯、紙碗習慣尚難完全改變，借用意願較低。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍指出，外送餐飲製造大量垃圾，外送平台業者對源頭減量應負起企業的社會責任，環境部應趁訂定「資源循環促進法」草案，比照歐盟作法納管外送平台，規範外送平台每年提出垃圾減量率與作法，才能一勞永逸。

劉銘龍說，若立法規範，外送平台須設計輕量、不外漏等循環容器，也要打造清洗消毒容器的標準化工廠，透過減少向店家抽成的誘因，讓店家樂於配合；由於外送平台就是封閉型的逆物流系統，很容易向消費者收回容器。政府可視執行績效適當補助。

看守台灣協會秘書長謝和霖支持立法規範，呼籲環境部不要怕得罪財團。他說，紙容器垃圾氾濫已討論多年，環境部除准許紙容器作為塑膠容器的替代材質，遲未納入減量管制，還只推動試辦，效率牛步化。當前可先推動每個紙容器附一個ＱＲ碼，可追蹤流向、防止業者鑽漏洞逃繳清除處理費，也應擴大自備餐盒給十元或更高折扣，鼓勵民眾自備餐具。

外送平台 垃圾危機
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

比雙11省更多！頂呱呱「炸雞桶」現省282元 招牌台味「雞腿、雞翅、呱呱包」都吃得到

影／藍白將退回財劃法 卓榮泰：今天行政立法協調會議找可行之道

外送專法送審 平台協會示警：恐衝擊5萬外送員生計

外送產值恐蒸發460億元 數位平台經濟協會提三訴求、籲勿倉促立法

相關新聞

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨前主席柯文哲展開重要旅程，接下來將會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴清德總統的「團結十...

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布...

劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍。國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民...

19日藍白主席會談…黃國昌會前曾請教柯文哲 陳智菡曝柯提示3點

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌會面，民眾黨團主任陳智菡今天透露，黃國昌在會前曾請教前民眾黨主席柯文哲注意事項，...

【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

韓國女團TWICE結束在高雄的演唱會後，市長陳其邁宣布世運主場館檔期已排到後年，並說高雄已是台灣國際演唱會首選城市；同一...

美學者：未來數月是台美關鍵期

彭博廿四日刊登美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯以「台灣已走到臨界點」為題的專欄，提到在北京加大對台施壓力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。