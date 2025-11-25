聽新聞
黃國昌指迷你足協詐領千萬 「運動部包庇」

聯合報／ 記者林銘翰曾思儒／台北報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，過去體育署每年補助迷你足協上千萬元，但去年3月即已被揭露迷你足協詐領，批評政府想遮掩該醜聞。記者曾原信／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，「迷你足協」每年從政府取得高額補助，卻充斥各種名實不符單據，詐領高達一六一四萬七一六四元，教育部體育署運動部前身）去年僅追回兩萬元，後來更同意分為十年償還，此事是「綠色執政、貪汙腐敗保證」冰山一角。

民眾黨團昨天舉行記者會，黃國昌說，我國歷經八年所謂體育改革，民進黨張燈結綵、慶祝運動部成立的同時，面對自家人嚴重違法卻避而不談，「只要牽涉到自家人就是能拖就拖、能混就混，能包庇就包庇」。

黃國昌批評教育部體育署「擺爛到底」，他去年三月揭露此事，政府部門不回答就是不回答，直到後來提出預算相關提案，才用密件形式證實「二○二四年十一月廿六日就完成查核報告，查出來的金額高達一六一四萬元」。

黃國昌說，運動部次長、前體育署長鄭世忠面對質詢曾聲稱會進行內部懲處、追討詐領金額；政府應追回款項分兩筆，體育署宣稱去年八月廿六日辦理繳回一○三萬元，後續一千五百萬元持續追討；然而，體育署去年僅追回約兩萬元，行政官員說謊還在公文書做不實記載，鄭世忠近期也坦承「第一筆款項年底才會繳完」。

黃國昌說，民進黨把國庫當自家小金庫，迷你足協不是第一起案例，成立運動部推動體育改革，顏色正確依然能胡搞瞎搞，事情罪證確鑿，檢調單位連動都不敢動，接下來就看沉睡已久的國家機器、不惜說謊包庇的運動部，要給人民什麼交代？

運動部表示，原體育署是以「追討全部欠款」為前提，同意迷你足協分期還款；因十年單據資料龐大，會計師花費將近十個月完成查核、驗證等程序，並非刻意拖延。迷你足協若不履行或逾期履行，將辦理行政執行，款項未繳清前，停止迷你足協經費補助的申請。

