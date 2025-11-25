美學者：未來數月是台美關鍵期

彭博廿四日刊登美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯以「台灣已走到臨界點」為題的專欄，提到在北京加大對台施壓力道、華府可靠度備受質疑下，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵，將決定美台關係在未來幾年的韌性。

白蘭斯說，近期在台北和政府官員、政治人物及分析家會面後，明顯感受到美台關係正走向重要的轉折點，未來可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機；這一年來美國政策反覆，使高度仰賴美國安全承諾的台灣出現不確定與焦慮，台灣內部也在最需要團結之際陷入政治對立。

他提醒，這些變化交織一系列複雜議題，包括貿易、國防支出、美國總統川普與中國大陸的談判等。若無法在未來數月穩住雙邊關係，台灣生存與美國的印太戰略地位恐面臨風險，台灣的重要性並不限於民主成就或半導體產能，核心價值仍在地緣戰略。

白蘭斯說，對北京而言，台灣不只是歷史遺留問題，更是戰略支點，他引述一位中國分析家的觀點稱，美國支持下的台灣就如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」。

白蘭斯強調，台灣既是科技供應鏈與第一島鏈的錨點，也是串連美國在西太平洋盟友體系中南北軸心的要角；未來幾個月將決定未來幾年美台關係能有多強健，也將深刻影響西太平洋長期安全架構。

白蘭斯也說，台灣內部的政治對立也正削弱因應危機能力，若美台持續互失信任，北京則加大施壓，恐形成惡性循環，使長期風險急遽上升。