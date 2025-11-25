聽新聞
0:00 / 0:00

美學者：未來數月是台美關鍵期

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

彭博廿四日刊登美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯以「台灣已走到臨界點」為題的專欄，提到在北京加大對台施壓力道、華府可靠度備受質疑下，未來幾個月恐成左右台灣長期命運的關鍵，將決定美台關係在未來幾年的韌性。

白蘭斯說，近期在台北和政府官員、政治人物及分析家會面後，明顯感受到美台關係正走向重要的轉折點，未來可能促成更堅實的合作，也可能陷入破壞性的危機；這一年來美國政策反覆，使高度仰賴美國安全承諾的台灣出現不確定與焦慮，台灣內部也在最需要團結之際陷入政治對立。

他提醒，這些變化交織一系列複雜議題，包括貿易、國防支出、美國總統川普與中國大陸的談判等。若無法在未來數月穩住雙邊關係，台灣生存與美國的印太戰略地位恐面臨風險，台灣的重要性並不限於民主成就或半導體產能，核心價值仍在地緣戰略。

白蘭斯說，對北京而言，台灣不只是歷史遺留問題，更是戰略支點，他引述一位中國分析家的觀點稱，美國支持下的台灣就如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」。

白蘭斯強調，台灣既是科技供應鏈與第一島鏈的錨點，也是串連美國在西太平洋盟友體系中南北軸心的要角；未來幾個月將決定未來幾年美台關係能有多強健，也將深刻影響西太平洋長期安全架構。

白蘭斯也說，台灣內部的政治對立也正削弱因應危機能力，若美台持續互失信任，北京則加大施壓，恐形成惡性循環，使長期風險急遽上升。

彭博 台美關係
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Honda和Nissan將合作進攻美國市場！聯合產品開發與共享動力系統

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

提振經濟或降溫？美國經濟驚現「不尋常現象」 讓Fed傷透腦筋

關稅亂拳衝擊製造業 影響力道深遠

相關新聞

否認班師回朝！柯文哲啟動「土城十講」 合體黃國昌：2個太陽比沒有太陽好

民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨前主席柯文哲展開重要旅程，接下來將會啟動一系列「土城十講」，絕對不會像賴清德總統的「團結十...

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布...

劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍。國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民...

19日藍白主席會談…黃國昌會前曾請教柯文哲 陳智菡曝柯提示3點

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌會面，民眾黨團主任陳智菡今天透露，黃國昌在會前曾請教前民眾黨主席柯文哲注意事項，...

【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

韓國女團TWICE結束在高雄的演唱會後，市長陳其邁宣布世運主場館檔期已排到後年，並說高雄已是台灣國際演唱會首選城市；同一...

美學者：未來數月是台美關鍵期

彭博廿四日刊登美國約翰霍普金斯大學高等國際研究學院教授白蘭斯以「台灣已走到臨界點」為題的專欄，提到在北京加大對台施壓力道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。