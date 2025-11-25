聽新聞
梁凱雯：AIT支持台在美打造科學園區

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
美國在台協會副處長梁凱雯昨晚出席「外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜」活動。記者林俊良／攝影
美國在台協會（ＡＩＴ）副處長梁凱雯（Karin Lang）昨晚出席外交部與美國各州政府辦事處協會感恩之夜表示，ＡＩＴ全力支持台灣努力在美國打造科學園區，這將有助更多台灣供應商進入美國市場，並強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位。

在對美關稅談判過程中，我方除商討對美投資金額與模式外，行政院副院長鄭麗君拋出「台灣模式」，要將台灣多年推動的科學園區的經驗輸出到美國，協助美方建立產業聚落，打造「類科學園區」。

行政院政務委員兼國科會主委吳誠文日前在一場總統府的記者會表示，美方誠意十足，我方也提出土地、水電、人才培育、稅制及簽證等需求，美方也欣然同意，因為美國政府知道，協助台灣等於協助美國。

美國在台協會 科學園區 美方
