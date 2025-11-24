發表逾50次挺台言論 巴拉圭外交次長：願向世界證明 與台灣同行才是正道

巴拉圭外交部政務次長貝爾敦率團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，感謝巴國在公開場合及國際場域有超過50次挺台發言。貝爾敦強調，願向世界證明與台灣在一起才是正道。

外交部發布新聞稿表示，林佳龍上午接見巴拉圭外交部政務次長貝爾敦（Víctor Alfredo Verdún Bitar）訪問團，並由常務次長葛葆萱於中午代表款宴，以表達政府誠摯歡迎。

林佳龍表示，巴國總統潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）及巴國政府在公開場合及國際場域超過50次發言支持台巴邦誼及台灣參與國際組織，他代表政府及人民再次表示感謝。

林佳龍指出，賴總統十分重視台巴兩國合作成果，並指示外交部持續在「榮邦計畫」架構下，與巴國政府共同推動智慧醫療、新能源與碳權合作及智慧新農業等領域的合作計畫，並且擴大雙方經貿投資合作，讓台巴模式成為國際合作交流的典範。

貝爾敦則說，感謝台灣長期在科技發展、人才培育及公衛醫療等方面的協助。他也強調，潘尼亞堅定支持台巴邦誼，兩國共享自由、民主與人權等價值，也不能因為經貿利益而受到犧牲；巴國願向世界證明與台灣在一起才是正道，並將持續與理念相近國家共同支持台灣參與國際社會。

此外，葛葆萱在款宴時表示，巴拉圭具備良好投資環境，同時也具備進入區域市場門戶的優勢，政府正研議適當政策以鼓勵企業赴巴國投資，期盼在兩國既有良好的合作基礎上開創經貿利基，為雙方企業及人民共謀福祉。

貝爾敦說，肯定雙方於今年10月簽署的碳權合作備忘錄深具前瞻性與戰略意涵，另外也對於巴國牛肉及豬肉在台灣市場受到歡迎表示欣慰。貝爾敦並重申巴拉圭對台灣國際參與的堅定支持，也與與會人士就雙邊經貿、農業、醫療及科技等議題廣泛交換意見。