外委會提案駁斥大陸扭曲2758號決議 外交部：反映民意
立法院外交及國防委員會今天通過臨時提案，駁斥中國長期扭曲聯大第2758號決議。外交部表示，此案充分反映台灣民意對政府持續推動國際參與的堅定支持，部長林佳龍表達誠摯感謝。
外交部晚間發布新聞稿指出，立法院外交及國防委員會於今天通過決議，譴責中國長期藉由扭曲及誤用聯大第2758號決議，阻撓台灣參與聯合國體系等國際組織。該決議充分反映台灣民意對政府持續推動國際參與的堅定支持，部長林佳龍表達誠摯感謝。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的事實及台海客觀現狀。二戰結束後，具有國際法效力的「舊金山和約」取代「開羅宣言」及「波茨坦公告」等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國也從未統治台灣，所以台灣絕對不是中華人民共和國的一部分。
外交部強調，聯大第2758號決議既未提及台灣，亦未支持或接受中國所謂的「一中原則」，更未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，故不能引用該決議排除台灣參與聯合國體系及其他國際組織。唯有台灣的民選政府，才能在聯合國體系及多邊國際機制代表台灣2300萬人民。
外交部說，感謝立法院外交及國防委員會通過決議，公開駁斥中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋。外交部呼籲國際社會合作反制中國欲透過不實的法律戰，強化其「台灣問題內政化」論據，以合法化對台動武的惡劣意圖，共同維護台海及印太地區的和平穩定及安全繁榮。
