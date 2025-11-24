快訊

全力餵飽8人！子瑜媽曝心情如「嫁女兒」 TWICE夜市級後台曝光

是否宣布參選新北市長？李四川鬆口「1條件」揭可能時間點

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

聯合報／ 記者／鄭文翔
韓國女團TWICE在高雄國家體育場舉辦This Is For演唱會，23日晚間迎來第2場，台灣成員子瑜（右）以台語向粉絲告白「很想你們」。（Live Nation Taiwan提供、中央社）
韓國女團TWICE在高雄國家體育場舉辦This Is For演唱會，23日晚間迎來第2場，台灣成員子瑜（右）以台語向粉絲告白「很想你們」。（Live Nation Taiwan提供、中央社）

韓國女團TWICE結束在高雄的演唱會後，市長陳其邁宣布世運主場館檔期已排到後年，並說高雄已是台灣國際演唱會首選城市；同一天，台北市副市長李四川表示，市府已完成塗銷新壽地上權程序，T17、18土地正式歸還市府。市長蔣萬安也表態，希望在明年農曆年前和輝達完成簽約、年中可以順利動工。

同樣都是直轄市，台北市縱使也在大巨蛋、北流舉辦許多演唱會，但不會是市府優先拿出來說嘴的政績。民眾看到的是，蔣市府為了把輝達總部留在台灣的努力，盡力與新壽、輝達協調出三方都能接受，又不會影響市民權益的方式。目前看來，情況正往好的方向發展。

再看看高雄市，除了市長與綠營政治人物配合演唱會的AI變髮、勁歌熱舞外，民眾似乎就只有馬頭山廢棄物、月世界垃圾山、大樹光電板、美濃大峽谷盜採砂石等負面印象。市長屢屢震怒，卻少見積極作為；綠營民代對選區內發生的案件支支吾吾，反而高分貝喝斥提出質疑的在野黨民代，令人丈二金剛摸不著頭腦。

說穿了，高雄市之所以成為陳其邁口中的演唱會首選場地，不外乎是因世運主場館「免收場地費」及「免抽成」、場館號稱環保永續、市政府的高度行政支持，以及國際大飯店進駐等。舉辦那麼多大型活動、帶來那麼多人潮，必然會帶來周邊經濟效益。陳市長稱，光上周末的TWICE、伍佰演唱會，預估就創造5億觀光產值。

但除了煙花式的短期衝刺外，有沒有其他「更有利且有力」，能讓高雄除了演唱會經濟外更穩定發展的產業？又假如未來其他縣市迎頭趕上，高雄要如何維持在演唱會經濟的龍頭地位？

根據今年2月《Vacations & Travel》公布的「2025年全球最值得造訪百大城市」排名，台北市排名第11名，超越首爾、倫敦、大阪等城市，演唱會專門戶高雄未在百大之列；10月底，《Travel + Leisure》公布最受歡迎亞洲城市前15名，台北市也名列13，高雄同樣未見其名。另外，截至去年底，高雄仍負債逾2200億元，列名六都最高。演唱會經濟的真實效益究竟如何，或仍須打個問號。

絢爛的煙花飄散後，暖男市長陳其邁更該思考，還有什麼是能交棒給下一任市長的？雖然陳市長才剛接下五星市長獎盃，但應該沒有一個五星城市，會只以演唱會場地首選自嗨自滿吧！

演唱會 北市 陳其邁 高雄市 TWICE
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

議員籲推旗津空中纜車 陳其邁：跨局處研議試算財務

遭合成與涉案里長照片 陳其邁：變造、抹黑都提告

陳菁徽指曾挺涉月世界垃圾山里長 陳其邁轟政治歪風喊告

月世界垃圾山「高市府喊告陳菁徽」 新藍圖連線：陳其邁敗訴永退出政壇

相關新聞

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布...

劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍。國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民...

19日藍白主席會談…黃國昌會前曾請教柯文哲 陳智菡曝柯提示3點

國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌會面，民眾黨團主任陳智菡今天透露，黃國昌在會前曾請教前民眾黨主席柯文哲注意事項，...

【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

韓國女團TWICE結束在高雄的演唱會後，市長陳其邁宣布世運主場館檔期已排到後年，並說高雄已是台灣國際演唱會首選城市；同一...

外委會提案駁斥大陸扭曲2758號決議 外交部：反映民意

立法院外交及國防委員會今天通過臨時提案，駁斥中國長期扭曲聯大第2758號決議。外交部表示，此案充分反映台灣民意對政府持續...

重啟停辦17年公地放領 劉世芳：自耕農與國產署續約即從寬認定

總統賴清德宣示重啟已停辦17年的公地放領政策。內政部長劉世芳說，目前進度超前，內政部今天就會發函請縣市政府成立工作小組；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。