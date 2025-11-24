【即時短評】五星市長只能以演唱會自嗨？

韓國女團TWICE結束在高雄的演唱會後，市長陳其邁宣布世運主場館檔期已排到後年，並說高雄已是台灣國際演唱會首選城市；同一天，台北市副市長李四川表示，市府已完成塗銷新壽地上權程序，T17、18土地正式歸還市府。市長蔣萬安也表態，希望在明年農曆年前和輝達完成簽約、年中可以順利動工。

同樣都是直轄市，台北市縱使也在大巨蛋、北流舉辦許多演唱會，但不會是市府優先拿出來說嘴的政績。民眾看到的是，蔣市府為了把輝達總部留在台灣的努力，盡力與新壽、輝達協調出三方都能接受，又不會影響市民權益的方式。目前看來，情況正往好的方向發展。

再看看高雄市，除了市長與綠營政治人物配合演唱會的AI變髮、勁歌熱舞外，民眾似乎就只有馬頭山廢棄物、月世界垃圾山、大樹光電板、美濃大峽谷盜採砂石等負面印象。市長屢屢震怒，卻少見積極作為；綠營民代對選區內發生的案件支支吾吾，反而高分貝喝斥提出質疑的在野黨民代，令人丈二金剛摸不著頭腦。

說穿了，高雄市之所以成為陳其邁口中的演唱會首選場地，不外乎是因世運主場館「免收場地費」及「免抽成」、場館號稱環保永續、市政府的高度行政支持，以及國際大飯店進駐等。舉辦那麼多大型活動、帶來那麼多人潮，必然會帶來周邊經濟效益。陳市長稱，光上周末的TWICE、伍佰演唱會，預估就創造5億觀光產值。

但除了煙花式的短期衝刺外，有沒有其他「更有利且有力」，能讓高雄除了演唱會經濟外更穩定發展的產業？又假如未來其他縣市迎頭趕上，高雄要如何維持在演唱會經濟的龍頭地位？

根據今年2月《Vacations & Travel》公布的「2025年全球最值得造訪百大城市」排名，台北市排名第11名，超越首爾、倫敦、大阪等城市，演唱會專門戶高雄未在百大之列；10月底，《Travel + Leisure》公布最受歡迎亞洲城市前15名，台北市也名列13，高雄同樣未見其名。另外，截至去年底，高雄仍負債逾2200億元，列名六都最高。演唱會經濟的真實效益究竟如何，或仍須打個問號。

絢爛的煙花飄散後，暖男市長陳其邁更該思考，還有什麼是能交棒給下一任市長的？雖然陳市長才剛接下五星市長獎盃，但應該沒有一個五星城市，會只以演唱會場地首選自嗨自滿吧！