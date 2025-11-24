重啟停辦17年公地放領 劉世芳：自耕農與國產署續約即從寬認定

快訊

中央社／ 台北24日電
總統賴清德宣示重啟已停辦17年的公地放領政策。內政部長劉世芳說，目前進度超前，內政部今天就會發函請縣市政府成立工作小組。圖／本報資料照片
總統賴清德宣示重啟已停辦17年的公地放領政策。內政部劉世芳說，目前進度超前，內政部今天就會發函請縣市政府成立工作小組；而自耕農只要有與財政部國有財產署延續訂定契約，就會請國產署從寬認定。

賴總統21日宣示，為解決幾代人耕作百餘年，要付租金卻不能放領的問題，已指示內政部、財政部在依法行政、信賴保護與國土保育等3項原則下，積極展開重啟公地放領工作。

內政部也說明，目前預計放領的土地包括國有平地耕地及養殖用地2類，放領土地必須是民國65年9月24日以前已與政府訂約承租至今，並需符合「國有耕地放領實施辦法」、「國有邊際養殖用地放領實施辦法」相關規定。估計有近2000公頃土地將納入清查放領土地的範圍，內政部已成立審議會推動。

國民黨台東縣立委黃建賓今天在立法院內政委員會質詢指出，公地放領政策對台東農民有3大問題，首先是台東縣山多平原少，許多山地耕地農民被排除；第二，許多農民早年租用合約早就不見，加上把土地承租權給沒有農保的兒女，無法被認定為自耕農；第三，台東許多農民早期是向退輔會、台糖、土地銀行租用土地，恐怕都不符資格。

劉世芳指出，若牽涉到國土保安或信賴保護原則等狀況，現行3個原則、2個辦法規定都非常清楚；至於自耕農只要有延續與財政部國有財產署訂約，就會請國有財產署從寬認定。

劉世芳說，內政部負責處理土地清查，但土地所有者是否有與國產署繼續簽約，是由國產署認定，且國產署手上有所有清單名冊，在認定上應無太大問題。

劉世芳重申，在內政部與財政部一起協辦立場上，法律沒有改變、信賴保護原則沒有改變，另新增國土保育原則，因為如果一地有堰塞湖或土石流的危險，「現在放領出去，是害了他們」，因此要排除。

黃建賓也提案要求，內政部須於3個月內邀集相關部會、地方政府盤點及研議，並考量台東縣境內公地放領特殊性，從速從寬推動公地放領政策，守護台東農民權益；此提案也於內政委員會通過。

內政部先前表示，為落實憲法扶植自耕農政策，政府自民國37年起辦理早期、專案及補辦3階段公地放領，但九二一地震及後續多次風災重創台灣後，基於國土保安與復育考量，從97年起全面停辦，至今停辦17年。

