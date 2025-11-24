獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布不尋求連任，一下空出兩席名額，若因人口增加還可能再增加1席，藍白不乏有意參選者。曾任台中市新聞局長的吳皇昇今坦言，數月前已加入民眾黨，若有機會在民代領域發揮，將「義不容辭，勇敢接受挑戰」。

吳皇昇是世新大學口語傳播學系畢業，獲國立政治大學政治學研究所碩士學位，曾任2藍營市議員助理，以及擔任過立委江啟臣和台中市長盧秀燕幕僚，曾任台中市新聞局長、研考會主委，2023年3月獲新竹市長高虹安邀請，擔任新竹市行政處長，目前是逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任。

對於加入民眾黨以及表態願意參選北屯區市議員，他說，自己以往一直是無黨籍，因為感覺民眾黨「聯合政府、聯合治理」的理念與自己接近，才決定加入，但這不代表背棄過去，反而對過去的經歷和受到許多人的栽培十分感恩。

吳皇昇的臉書簡介上寫著「從小隨父母夜市擺攤，明白基層民眾的生活困苦，『同理心，幫助人』是基本原則，盼進一步改善社會，使大家共好。」他說，因為知道基層民眾的辛苦，因此希望自己有能力提出問題，為社會做些改變，這才是他願意參選的初衷，而並非基於某種選戰上的策略考量。

他也認為，未來若民眾黨市議員江和樹連任、陳清龍遞補不分區立委後，陳妻連小華能當選市議員，民眾黨在台中市的屯區、市區和山城都分別有市議員，且在議會能成立黨團，對民眾黨未來在中部的發展將極為重要。

目前北屯區藍營除了現任的沈佑蓮、賴順仁競選連任，有意參選者還有曾任盧秀燕助理的運動局專員吳宗學、工策會前副總幹事顏建程、曾任立委江啟臣助理的許育璿，以及仁和里長張永漢等。

民進黨仍保守維持提名3人，其中曾朝榮固守基本盤，將交棒兒子曾咨耀參選，市議員謝家宜將爭取連任。市黨部主委許木桂表示，謝家宜代表英系、曾咨耀屬正國會，新潮流將補1人，共提名3席，「不讓白營有空隙可鑽」。