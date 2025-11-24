劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍。國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民關係條例，如此蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」、「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」。

國民黨指出，依「中華民國憲法增修條文」第11條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所說「兩國關係」。劉世芳說法等同否定憲法建立的兩岸架構，將中華民國憲政體制踩在腳下。

國民黨表示，劉世芳把「國籍法」中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視「兩岸人民關係條例」所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出，陸配與大陸地區人民之身份「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。

國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」。

國民黨質疑，劉世芳的行徑就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事，民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元凶，如此公然曲解憲法與相關法律、踐踏憲法者已喪失行政中立與職務正當性，無資格擔任內政部長。