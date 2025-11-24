快訊

川普要擔心了？南韓喊話台灣合作爭取晶片關稅優待 學者提3關鍵癥結點

聽新聞
0:00 / 0:00

劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
內政部長劉世芳今天列席立法院內政委員會備詢。記者胡經周／攝影
內政部長劉世芳今天列席立法院內政委員會備詢。記者胡經周／攝影

陸配參政議題持續延燒，內政部劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民關係條例，如此蓄意挑動兩岸敏感議題的政治操作，是典型「製造事端」、「刻意搞事」，讓台灣陷入更大風險，應立即下台負責。

劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，中華民國跟中華人民共和國分屬兩個不同國籍，「中華民國以外的外國國籍當然包含中華人民共和國」、「若大陸不是外國，就等於承認台灣是中國一部分」。

國民黨指出，依「中華民國憲法增修條文」第11條明定，「自由地區與大陸地區間人民權利義務之規範，應以法律為之」。兩岸關係本質上屬「國家尚未統一前之特殊關係」，而非民進黨所說「兩國關係」。劉世芳說法等同否定憲法建立的兩岸架構，將中華民國憲政體制踩在腳下。

國民黨表示，劉世芳把「國籍法」中的「外國」任意延伸至中華人民共和國，完全漠視「兩岸人民關係條例」所規定的「大陸地區人民」特殊法律地位。多位學者皆明確指出，陸配與大陸地區人民之身份「不適用外國人法制」，內政部長不應政治解讀法律。行政官員若以政治立場凌駕法律，就是破壞法治根本。

國民黨強調，劉世芳以「若大陸不是外國，就承認台灣是中國一部分」做為主張基礎，是毫無法律基礎的煽動語言。這不僅無助民眾理解法律，更錯誤引導社會走向對立。以政治語言取代法律論述，真正讓台灣「出事」。

國民黨質疑，劉世芳的行徑就是在製造事端、刻意搞事，讓台灣出事，民進黨政府一邊高喊維持現狀，一邊卻在行政層級偷渡兩國論，是破壞現狀的最大元凶，如此公然曲解憲法與相關法律、踐踏憲法者已喪失行政中立與職務正當性，無資格擔任內政部長。

國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片
國民黨中央黨部。圖／聯合報系資料照片

中華民國憲法 法律 劉世芳 內政部 國民黨 外國人 國籍 陸配
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

【重磅快評】罵人民公主病 劉世芳莫非「太后魂」？

回收小橘書民眾是「公主病」？民眾黨團嗆劉世芳謾罵民眾格局低

不夠完整？「台灣全民安全指引」發放後引議 綠委：未教辨別假訊息

公地放領台東農民憂「看得到領不到」 黃建賓爭取從寬認定

相關新聞

獨／白營布局台中議員 中市前新聞局長吳皇昇：已加入民眾黨義不容辭

台中市下屆市議員選舉已屆整備期，人口最多的北屯區因黃健豪順利轉戰立委、國民黨市議員陳成添3月當選台中區農會理事長後，宣布...

嫁來台灣32年！桃園陸配里長無奈：2003年早已除籍「我不是政客」

立院國民黨團有意修法，明定陸配參政權不受「國籍法」規範，引發討論。桃園市新屋區蚵間里長彭小林是陸配新住民，今年初被查出中...

否認歧視陸配 劉世芳指「國籍不同」：在台任公職僅能效忠單一國家

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳指出，國籍法沒有藍綠之分，也對其他國籍一視同仁，沒有歧視中華人民共和國，而中華民國跟...

劉世芳指兩岸國籍不同 國民黨轟：踐踏憲法、刻意搞事 讓台灣出事

陸配參政議題持續延燒，內政部長劉世芳今天答詢時再指兩岸分屬兩個不同國籍。國民黨批評，該言論完全違反憲法增修條文及兩岸人民...

外交部長林佳龍出席與美國各州政府辦事處協會感恩之夜

外交部長林佳龍今晚出席與美國各州政府辦事處協會感恩之夜，AIT美國在台協會副處長梁凱雯也出席，與美國各州政府辦事處協會會...

挺台在美打造科學園區 AIT：有助強化台灣在全球供應鏈關鍵地位

美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯（Karen Lang）今（24日）晚表示，AIT全力支持台灣努力在美國打造科學園區，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。